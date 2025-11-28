Пять обязательных предметов одежды для мужчины зимой

С весны и до глубокой осени зимние вещи ждут своего часа, что бы наброситься на человека и поглотить его своей массой. Даже если воспринимать смену времен года, как повод обновить наряды, задача по составлению зимнего гардероба для многих мужчин — целое испытание.

Лучший способ облегчить муки поиска и проблему выбора — это составить список необходимых, достаточных и необязательных, но желательных вещей для зимнего периода. И придерживаться его, хоть и нестрого, но внимательно. Базовый зимний гардероб поможет пережить зиму в комфорте, тепле и, даже, «на стиле».

В вечно модном твиде

Пуховики, куртки «аляски» и прочие телогрейки не отменяют присутствие в мужском гардеробе твидового пальто.

Эта верхняя одежда практична, универсальна, вписывается в любой образ. Пальто прямого кроя, не короткое и не «в пол», а так, чуть выше колен, да еще и универсального цвета — серого, коричневого, черного или темно синего — не подвержено модным вывертам. Твидовое пальто универсальной модели оптимально вписывается в любой образ и подойдет на все случаи жизни.

Не ботинки, а картинки

Кубанскую зиму можно и в кроссовках проходить. Валенки и сапоги точно не понадобятся. По крайней мере, если мы не собираемся покидать город. Но, высокие ботинки, даже в бесснежную зиму, будут органичной, а главное практичной частью мужского гардероба.

Ботинки, на шнуровке или без нее, сочетаются как с джинсами, так и с классическими брюками. Главное при выборе обуви не впадать в крайности и не выбирать остроносые лаковые штиблеты или брутальные «козаки».

В нем сила, брат

Без вязаного свитера невозможно представить даже южную зиму.

Мужчина в свитере крупной вязки выглядит уверенным, надежным, решительным и неуловимо «своим». Как старина Хэмингуэй или Данила Багров.

Кроме этого в вязаном свитере или кардигане тепло. Его можно носить поверх рубашки, футболки, вместе с пиджаком или вместо него.

Мама, я шапку надел

Мода ходить зимой без головного убора осталась в прошлом веке. Вместе с ее отмороженными последователями.

Вязаная полуспортивная шапка, фетровая бини или твидовая или кожаная кепка, не только берегут здоровье, но и прекрасно дополняют мужественный образ. Кстати, в этом сезоне возвращается мода на шапки-ушанки. Они отличаются от своих кроличьих и пыжиковых и печколазовых предков и далеко ушли от армейских собратьев, а больше напоминают фасоном стильный летный шлем автора «Маленького принца».

Хомут на шею

Шарф — классический элемент зимнего гардероба. Он защищает от ветра и холода и непогоды.

Конечно же, если вы футбольный болельщик, можете не расставаться с шарфом любимой команды круглый год. В остальных случая, зима — это повод намотать или небрежно набросить на шею шарф, придав стильные нотки своему образу.

