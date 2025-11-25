День зимнего солнцестояния 2025: когда отмечают, история и традиции

Зимнее солнцестояние — это природное явления, происходящее ежегодно в конце декабря. Солнце «зависает» в самой нижней точке над земным горизонтом. В северном полушарии планеты наступает самый короткий световой день и самая длинная ночь в году. Сразу после зимнего солнцестояния световой день начинает увеличиваться.

Когда День зимнего солнцестояния?

В 2025 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 18:03 по московскому времени. В северном полушарии планеты наступит астрономическая зима, а в южном — лето. За полярным кругом наступает полярная ночь — это значит, что солнце больше не поднимается над горизонтом.

Коляда и Карачун

Такие заметные явления, как зависание солнца над горизонтом, самый короткий день и самая длинная ночь — нашли отражение в культурных исторических традициях. Древние славяне чествовали в этот день зимнее божество Коляду. Праздник поддерживал в людях веру в победу сил Добра над мировым Злом.

Жилища было принято украшать еловыми ветками, снопами и венками, сплетенными из заготовленного сена. Люди наряжались в яркие нелепые одежды и устраивали гуляния, так называемые «колядки», на улицах, площадях и во дворах, жгли костры и всячески веселились. Отчасти для того, чтобы избавиться от невольного первобытного страха перед силами природы. Считалось, что если отметить праздник с максимальным размахом, то новый год будет ярче и успешнее.

Одним из символов праздника был пирог, выпекаемый в форме круга, тоже символизировавший солнце.

Одной из неотъемлемых традиций празднования Солнцеворота была генеральная уборка в доме и утилизация старых ненужных вещей — для освобождения жизненного пространства для всего нового и приносящего достаток и радость.

Известна версия празднования Дня солнцестояния как почитание сурового божества зимы, называемого Карачун. Славяне верили, что Карачун нагоняет на землю зимние морозы. Иногда его имя произносилось, как Корочун, то есть «самый короткий». Праздновали Карачун так же, как и Колядки — с кострами и плясками, веря, что таким образом можно помочь Солнцу победить зиму, смерть и родиться заново. И действительно, после Карачуна ночи шли на убыль, а дни становились длиннее.

Огненное очищение

Не обходился праздник и без традиционных обрядов, заговоров и гаданий. Те, кто был обучен грамоте, составляли список всего плохого или, как сейчас бы сказали, — негативного, за прошедший год и сжигали на пламени свечи или в ритуальном костре.

Малограмотные люди просто перепрыгивали через костер, вспоминая все недоброе, случившееся в прошлом. Считалось, что огонь заберет все печали.

Все сбудется

В день зимнего солнцестояния было принято загадывать желания. Считалось, что загаданное исполнится, если выполнить определенный обряд — встать перед рассветом лицом к востоку и, наблюдая восход солнца, представить желаемое во всех мельчайших подробностях. Загадывая желание, следует упомянуть как можно больше деталей.

Читайте также:

День весеннего равноденствия: когда и что это такое?