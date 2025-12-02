Пять правил ухода за ногтями рук и ног зимой

Аккуратные здоровые ногти, которые прекрасно выглядят без гель-лака, — почти роскошь в любое время года. Зимой же «думать о красе ногтей» приходится постоянно.

Холодное время года, к сожалению, никому красоты не добавляет — мороз, ветер, перепады температур, сухой воздух в помещении, недостаток витаминов и постоянные удары по иммунитету делают свое черное дело. В итоге получаем тусклую обезвоженную кожу, ломкие волосы и проблемы с ногтями. О том, как предотвратить или решить последние сегодня и поговорим.

Что вредит ногтям? Обезвоживание, недостаток витаминов и микроэлементов, агрессивная среда, неподходящая обувь (если речь о ногтях на ногах) и неправильный уход. Вот пять врагов, с которыми нам предстоит бороться. Начнем с главного.

Увлажняйся, если хочешь быть здоров

Обезвоживание буквально уничтожает не только нашу кожу, но и ногти. Пересохшие кончики пальцев «радуют» глаз заусенцами, микротрещинками и ороговевшими участками. Не будем даже напоминать, что любые повреждения кожи — это ворота для инфекций. Также от недостатка влаги ногти начинают слоиться и ломаться. Если вы носите гель-лак, эту проблему вы, скорее всего, не заметите, однако, от вашего «не вижу — не боюсь» она никуда не исчезнет. Увлажнение необходимо. Пейте достаточное количество воды, регулярно увлажняющий крем, а кутикулы дополнительно обрабатывайте специальными маслами или воском. Очень хорош воск с пантенолом — он не только придает здоровый вид, но и способствует быстрому заживлению микроповреждений. Для ухода за ногтями на ногах он тоже прекрасно подходит.

Увлажняющие кремы нужно использовать хотя бы два раза в день — утром и вечером, в случае если кожа и ногти выглядят хорошо. Если же есть признаки сухости, стоит наносить крем чаще. Важно: используйте крем после любого контакта с водой и не наносите увлажняющие средства меньше, чем за полчаса до выхода на улицу.

Хорошей поддержкой для кожи и ногтей станут маски-перчатки и маски-носочки с питательными составами. Если есть свободные 20 минут, не пожалейте их ради здоровья ноготков. Если готовой маски под рукой не оказалось, намажьте руки и ноги жирным кремом, оберните полиэтиленом и наденьте теплые рукавицы и носочки на те же 20 минут.

Здоровье изнутри

Зимой стоит приналечь на мясо и рыбу, белок и полезные жиры вам пригодятся. Рекомендуем не забывать также о фруктах и овощах. А вот содержащие кофеин продукты и напитки, а также алкоголь желательно минимизировать, чтобы не усиливать обезвоживание. Для поддержки здоровья ногтей важно следить за балансом витаминов и микроэлементов. К вещам первой необходимости относятся: кальций, цинк, кремний, железо, магний, а также витамины группы В, витамины D, А и С. Недостаток витаминов и микроэлементов можно восполнять при помощи готовых витаминных комплексов, но перед приемом любых препаратов необходимо проконсультироваться с врачом.

Защищайтесь, сударыня!

Зимой перчатки должны стать вашим главным аксессуаром. Пока относительно не холодно, можно использовать тонкие замшевые или кожаные, а как только температура приблизится к нулю — доставайте плотные перчатки с флисовой подкладкой. Важно: надевать перчатки нужно еще в помещении, чтобы сохранить тепло. Дома тоже не расслабляйтесь — все домашние дела, предполагающие контакт с моющими средствами, также требуют перчаток. Купите резиновые или силиконовые (не просчитайтесь с размером!) и не забывайте использовать, если, конечно, не хотите, чтобы ногти отвалились. Кстати, под резиновые перчатки можно толстым слоем нанести питательный крем или масла — совместите уборку со СПА-процедурой для рук и ногтей.

Важный момент: не используйте слишком горячую воду. Даже если вы сильно замерзли, не стоит совать руки и ноги в кипяток. Это не пойдет на пользу ни коже, ни ногтям.

Держи ноги в тепле и комфорте

Тесная обувь может привести к деформации ногтевой пластины или спровоцировать врастание ногтя. Не пытайтесь влезть в ботинки 37 размера, если нога требует полновесный 39-й. Нет ничего плохого в «лыжах», кривые вросшие ногти и деформированные пальцы гораздо неприятнее.

Еще одно важное правило: обувь должна «дышать» и в ней должно быть сухо — влажная среда благоприятна для размножения бактерий и грибков. Используйте антиперспиранты для ног и тщательно сушите обувь после использования. Тальк зимой лучше не применять, он может пересушить кожу и добавить заусенцев.

Не навреди

Иногда слишком тщательный уход за ногтями наносит больше вреда, чем полное его отсутствие. На зиму рекомендуется отказаться от обрезного маникюра и педикюра, если вы таковой еще делаете. Аппаратный — можно, не обрезной, при котором кутикула размягчается и отодвигается, — тем более, а вот что-то резать (особенно в домашних условиях) — нет и еще раз нет. Также специалисты рекомендуют обойтись без гель-лаков в зимнем педикюре — в закрытой обуви пальцам с жесткими, закатанными в гель ногтями будет некомфортно. Иногда — до гематом под ногтевыми пластинами, такого сомнительного счастья вам точно не надо. Лучше делать гигиенический педикюр раз в две — три недели (в зависимости от скорости роста ногтей) и при желании наносить обыкновенный лак.

Маникюр с гель-лаком зимой не вреден и избавит от необходимости таскать с собой пилочку — ничего не сломается и не отслоится. Но если вы не ищите легких путей и ногти у вас натуральные (это мы горячо одобряем), зимой лучше их коротко подпиливать — оставлять свободный край в 2 — 3 мм. Слишком длинным натуральным ногтям зимой может не хватить «запаса прочности», как бы вы их ни лелеяли. Кстати, об этом — если ногти выглядят хорошо — не трогайте их лишний раз. Не надо бесконечно полировать их пилкой и «подправлять краешки», и уж тем более не стоит браться за ножнички, чтобы убрать «малюсенький заусенчик». Если руки чешутся «поухаживать», намажьте кутикулу специальным маслом или воском, сделайте легкий массаж с кремом — это точно не навредит.

