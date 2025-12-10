Пять главных правил борьбы с сезонным авитаминозом

Классический авитаминоз и вызванные им страшные болезни в современном мире встречаются нечасто. Отчасти из-за кардинальных перемен в культуре и обществе, но в основном, благодаря достижениям медицины. Стараниями многих поколений врачей мир научился бороться с цингой, пеллагрой, бери-бери, куриной слепотой и прочими дефицитными анемиями, досконально их изучив. То, что мы сейчас в обиходе называем авитаминозом — совсем другое состояние.

Это гиповитаминоз — недостаточное поступление в организм витаминов. Но это все медицинские тонкости. Давайте, на бытовом уровне, будем называть умеренный дефицит витаминов «сезонным авитаминозом», а главное поймем, как с ним жить и бороться.

Волшебные пилюли

Для витаминного баланса, разнообразное питание — важнее лекарств и медицинского вмешательства. Никакие настойки женьшеня, барсучьи жиры, витаминные комплексы, и прочие БАДы не смогут заменить полноценный рацион.

Это не значит, что они не полезны и тем более вредны. Нет! Но кроме достижений профилактической фармацевтики и народной медицины нужно не забывать о фруктах и овощах, о рыбе и мясе, о растительном масле и молочных продуктах. В них более чем достаточно всевозможных фитонутриентов, витаминов, необходимых жиров, белков, микроэлементов.

На столе всегда, несмотря на сезон, должны быть цельнозерновые каши, бобовые, яйца, мясо, птица, жирная рыба, зелень, овощи и фрукты всех цветов радуги от красного перца, оранжевой моркови, желтой тыквы, зеленой капусты и так далее до лиловых баклажанов.

Всегда живые

Продукты желательно должны быть свежими и, что не менее важно, правильно приготовленными. Водорастворимые витамины групп В и С, легко разрушаются из-за чрезмерно длительного хранения и неправильной готовки.

Если нет доверия заграничным всегда свежим овощам, фруктам и ягодам — лучше использовать местные. Замороженные. Они сохраняют больше витаминов, чем привезенные издалека их «пластиковые» аналоги, хранящиеся на полках супермаркетов бесконечно долго.

А готовить их лучше на пару, запекать, или тушить. Применять щадящие методы термической обработки, а не длительную варку.

Солнечный витамин

Вместе с солнечными днями из организма постепенно исчезают запасы витамина D. А он важен! Он критически важен! И не только для иммунитета и усвоения кальция, но и для нормального настроения.

Сельдь, лосось, яичный желток, печень, сливочное масло и прочие пищевые источники «солнечного витамина» уже присутствуют в нашем рационе. Если этого недостаточно — обращаемся к тем самым добавкам из аптеки. Главное не назначать их себе самостоятельно, а перед приемом сдать анализ крови на уровень витамина D, но после того, как проконсультируетесь с врачом. Только он сможет правильно подобрать дозировку.

Поддержка микрофлоры

Допустим, вы решили питаться в «авитаминозный сезон» правильно, соблюдая предписанный диетологами баланс. Теперь нужно позаботиться о здоровье кишечника. Именно в нем усваиваются все полученные из пищи витамины, а некоторые еще и синтезируются полезными бактериями.

В помощь кишечнику — кисломолочные и ферментированные продукты: натуральный йогурт, кефир, простокваша, айран, квашенная капуста, мисо-суп, комбуча. Суперфуд для полезных бактерий — овощи, фрукты, отруби, содержащие необходимую клетчатку.

Режим дня и умный подход к добавкам

Полноценный здоровый сон, умеренные силовые нагрузки и вообще физическая активность — прямой путь к нормализации обмена веществ. Без него борьба с «авитаминозным» упадком сил будет тяжелой и непродуктивной. Утренняя зарядка, прогулки на свежем воздухе в любую погоду — залог победы над нехваткой витаминов.

Впрочем, эти здоровые привычки не исключают дополнительную помощь БАДов, но «на всякий случай» пить их нельзя. Вы же не знаете, чего именно не хватает вашему организму. Железа, кальция или какого-нибудь магния. Вместо самолечения сдайте анализы, а их пусть «расшифрует» доктор.

Важно! Симптомами авитаминоза могут «прикрываться» другие заболевания. Серьезное недомогание — не повод ставить себе этот диагноз, а настоятельная просьба организма обязательно обратиться к врачу.

Читать также:

Тихий час: о чем говорит повышенная сонливость днем?