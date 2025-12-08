В Краснодаре грузовик насмерть сбил школьника на пешеходном переходе

Авария произошла 8 декабря в 12:25 на улице Кузнечной. Грузовик сбил ребенка, переходившего дорогу на зеленый свет.

За рулем грузового автомобиля DAF с полуприцепом был 51-летний водитель. Он ехал по улице Кузнечной от Леваневского в сторону Садовой. На перекрестке с улицей Базовской при повороте направо на разрешающий сигнал светофора он сбил 10-летнего мальчика. Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый свет.

Мальчик погиб на месте происшествии до приезда скорой помощи, сообщил начальник Госавтоинспекции УМВД России по Краснодару, подполковник полиции Александр Глотов.

