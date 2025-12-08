Мусоровоз насмерть задавил 89-летнюю женщину на улице Мусоргского в Краснодаре

Авария со смертельным исходом произошла днем 8 декабря в Музыкальном микрорайоне Краснодара.

Местные жители сначала приняли аварию за другое чрезвычайное происшествие. По данным публикаций в соцсетях, предположительно, в мусорном баке на улице Мусоргского обнаружили тело ребенка.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару, распространяемая в сети информация об обнаружении тела ребенка не соответствует действительности.

По предварительным данным, 48-летний мужчина за рулем мусороуборочной машины наехал правым передним колесом на 89-летнюю женщину. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.

«По факту происшествия проводится доследственная проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: полиция задержала вандала, порезавшего шины машин на Гидрострое в Краснодаре. Сообщения о том, что неизвестные порезали шины и пробили крыши припаркованных автомобилей в микрорайоне Гидростроителей, появились в соцсетях.

Подпишись, здесь всегда интересно.