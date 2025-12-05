Полиция задержала вандала, порезавшего шины машин на Гидрострое в Краснодаре

Сообщения о том, что неизвестные вечером 29 ноября порезали шины и пробили крыши припаркованных автомобилей в микрорайоне Гидростроителей , появились в соцсетях.

Поисками злоумышленников занялась полиция. Правоохранители установили и задержали правонарушителя. Выяснилось, что авто повредил ранее судимый за кражу 25-летний житель микрорайона.

В тот вечер он совместно с 35-летним товарищем распивал алкогольные напитки. После застолья мужчины гуляли, подозреваемый повредил шины и крыши на десяти транспортных средствах. Полицейским задержанный не смог назвать причины, подтолкнувшие его на противоправное деяние, сославшись на состояние опьянения.

Также очевидцы сообщали, что эти же мужчины проникли в пивную лавку в одном из домов жилого комплекса. Они вынесли пакеты с продуктами и скрылись с места происшествия. Информацию об этом полицейские не подтвердили, так как 35-летний краснодарец является совладельцем этого магазина.

Сейчас проводится экспертиза по установлению размера причиненного потерпевшим материального ущерба. По окончании рассмотрят вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о происшествии в ЖК «Премьера» рассказали в соцсетях. По словам очевидцев, вечером 29 ноября два неизвестных человека испортили покрышки на 14 припаркованных автомобилях, еще на двух машинах пробили крыши ножом.

