Появились изображения проекта нового арт-объекта в парке «Краснодар»

Шестиметровая инсталляция предположительно появится в «Парке облаков» недалеко от арт-объекта «Мать — Земля».

Как следует из опубликованного в соцсетях проекта, инсталляция — это арка из двух наклоненных друг к другу полукруглых половин длиной по 4,5 м каждая. На вершине каждой половины закреплена фигура, спасающая падающего человека.

Согласно изображению, композиция на левой полуарке изображает женщину, спасающую мужчину, а на правой — мужчину, спасающего женщину. Высота сидящих фигур составит около 0,9 м, а висящих — около 2,1 м.

Ранее посетители парка заметили фигуры, из которых соберут арт-объект. Их сложили у инсталляции «Мать—Земля», сборка которой еще продолжается.

Читайте также: в парке «Краснодар» устанавливают новый арт-объект с огромными ладонями и задумавшимся человеком. Необычную инсталляцию устанавливают на месте японского уголка с фонтаном напротив Французского сада. Первые кадры будущего арт-объекта появились в социальных сетях.

Подпишись, здесь всегда интересно.