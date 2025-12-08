В ЕДДС Краснодара рассказали, где 9 декабря не будет воды и света

Во вторник в краевой столице проведут плановые работы на сетях водо- и электроснабжения.

С 9:00 до 17:00 без света останутся жители улиц:

1 Мая, 160, 230;

1-я Трудовая, 1;

2-я Трудовая, 1, 5-11;

3-я Трудовая, 1/14, 1/16, 10, 12-14;

5-я Урожайная, 2;

6-я Урожайная, 2-10;

7-я Урожайная, 1-9, 2-10;

8-я Урожайная, 3, 1-9, 2-10;

Абрикосовая, 410-423;

Агатовая, 1-11, 2-10;

Алуштинская, 42-72;

Алычевая, 550-553;

Апельсиновая, 123, 123-137, 124-136;

Ароматная, 109-121, 110-122;

Артиллерийская, 98-138, 127-189, 140-156, 191-203;

Балетная, 14-20, 15-19;

Банановая, 284-297;

Батумская, 12-20, 23-37;

Белозерная, 36-58, 37-61;

Береговая, 1-1, 4-6, 22;

Береговой проезд, 1, 2;

Бирюзовая, 1-11, 2-8;

Бисерная, 1-17, 2-16;

Благородная, 2-10, 24-46;

Богданченко, 5-49, 12-52;

Большевистская, 151-211, 166-226, 217-251, 232-266;

Братская, 14, 7-29, 35-41;

Бульварная, 42-72;

Виноградная, 140, 137-149, 138-142, 142-150;

Вишневая, 396-409;

Вольная, 256/а, 80, 249-255, 250-254, 255-259, 256-258;

Главная, 549, 558-560, 561-562, 563-564, 565, 566-574, 573-582, 588-590, 591-593, 592, 594, 596, 597, 598-602, 601-603, 604-606, 605, 609, 610, 611, 614-624, 620, 623-625;

Гвоздичная, 207-219, 208-220;

Герцена, 66-92, 103-155, 187-191;

Героя Анощенкова, 3-99, 4-34;

Героя Орлова, 9-55, 10-22, 10-54;

Гидростроителей, 63, 65;

Гладского, 7, 15;

Головатого, 111, 129;

Гранатовая, 151-163, 152-164;

Грушовая, 256-259;

Декоративная, 39-51, 40-59;

Деповская, 50;

Дорожная, 1-15, 2-26, 17-31, 28-44;

Драгоценная, 12-18, 35-53;

Еловая, 81-93, 82-94;

Заполярная, 1;

1-й Заречный пр-д, 45/1;

2-й Заречный пр-д, 15-39, 18-42;

3-й Заречный пр-д, 11-27, 14-38;

Затонный пр., 18-20, 29-33;

Звездная, 10-32;

1-й Звездный пр-д, 3-25, 4-24;

2-й Звездный пр-д, 1-23, 2-26;

Земляничная, 536-549;

Индустриальная, 7/а, 3-11;

Индустриальный пр., 1-29, 4-34;

Инжировая, 340-346, 347-353;

Кавказская, 50;

Калиновая, 235-247, 238-248;

Каспийская, 7-19, 26-40;

Каштановая, 260-267;

Кедровая, 508-521;

Ким, 54, 56/1, 54-66, 61-81;

Клубничная, 494-507;

Ковтюха, 188, 127-149, 170-200;

Кошевого, 1-31, 4-38, 35-59, 42-66;

Кошевого пр., 1;

Красная, 153, 155, 155/1, 155/2;

Краснодонская, 2;

Краснодонский пр., 1, 59-107, 62-108;

Красных Партизан, 1/2, 1/а, 1/б, 2/2, 6, 6/2, 6/5, 6/20, 25, 25/1, 217, 1-65, 2-2;

Кропоткина, 105-117;

Круговая, 4;

Ладожская, 1-9, 2-8;

Ландышевая, 268-274, 271-275;

Леваневского, 191, 184;

Лесная, 30-86;

Лимонная, 193-205, 194-198, 202-206.

В эти же часы, с 9:00 до 17:00, электроэнергию отключат по адресам:

Малахитовая, 20, 22-26;

Малиновая, 452-465;

Мандариновая, 179-191, 180-192;

Монтажная, 9-13, 14-34;

Морозная, 1-17, 2-244;

Новокузнечная, 63/1, 50, 63;

Облепиховая, 354-367;

Ореховая, 382-395;

Осенняя, 1-9, 2-16;

Осипенко, 88-98, 97-103;

Осипенко пр., 44-48, 51-53;

Персиковая, 438-451;

Передерия, 55-59, 66, 68-94, 87-93, 95-125;

Пихтовая, 67-75, 74-80;

Пионовая, 221-231, 222-234;

Пластуновская, 48;

Почтовое отделение, 73;

Пригородная, 140, 142, 22-26, 132-142;

Приморская, 13-19;

Продольная, 60;

Промышленная, 15, 21/2, 13, 18-28, 19;

Пугачева, 71-79, 80-86;

Рашпилевская, 150, 152;

Ришельевская, 18-32, 29-57;

Розовая, 312-324, 313-323;

Ромашковая, 326-339;

Российская, 357, 361, 361/4, 369, 325-361, 357-359, 407-431;

Рябиновая, 466-479;

С/З КРАС-КИЙ, 20/а;

Северная, 120, 152, 157, 315, 93-131, 114-114, 116-154, 133-169;

Сиреневая, 424-437;

Сливовая, 522-535;

Смородиновая, 5, 1-9, 2-10;

Солнечная, 24-38, 25-37;

Сормовская, 62, 62/2, 64, 88, 141, 52-62, 62-80, 141;

Сормовский 2 пр., 19-63, 22-66;

Тахтамукайская, 26-32, 27-33;

Троицкая, 9;

Тюльпанная, 54-66;

Тюльпановая, 53-65;

Урожайная, 11-23, 12-24;

Фиалковая, 31, 298-311;

Фруктовая, 276-283;

Химзаводская, 48, 29-39, 31, 35-37, 44-48;

Хрустальная, 2-20;

Центральная, 44-46, 48-58;

Черемуховая, 368-374, 375-381;

Черешневая, 165-173, 166-178;

Черноморская, 31-59, 36-64;

Школьная, 15/1, 15/2, 17;

Эдельвейсов, 3-11, 4-12;

Энгельса, 40, 40-58, 60-72, 61-93;

Яблочная, 98, 95-107, 100-108;

Ягодная, 480-493;

Янковского, 169, 178, 182,171-181, 176-182.

Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Также во вторник с 10:00 до 19:30 снизят давление водоснабжения по адресам:

1 Мая, 525-539, 572-582;

1-й пр. Сахалинский, 14;

Городская, 16-18;

Изобильная, 2;

Калужская, 16-22;

Карельская, 130, 132;

Митинская, 4, 11-17;

переулок Ленинский, 1-27;

Российская, 596, 622, 628, 630;

Сахалинская, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6;

Тепличная, 1-104;

Туркменская, 23-45.

С 9:30 до 14:00 ограничат водоснабжение на улицах:

Индустриальная, 5, 7,7/1;

Химзаводская, 48 , 48/1.

