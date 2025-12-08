В ЕДДС Краснодара рассказали, где 9 декабря не будет воды и света
08.12.2025 18:16
Во вторник в краевой столице проведут плановые работы на сетях водо- и электроснабжения.
С 9:00 до 17:00 без света останутся жители улиц:
- 1 Мая, 160, 230;
- 1-я Трудовая, 1;
- 2-я Трудовая, 1, 5-11;
- 3-я Трудовая, 1/14, 1/16, 10, 12-14;
- 5-я Урожайная, 2;
- 6-я Урожайная, 2-10;
- 7-я Урожайная, 1-9, 2-10;
- 8-я Урожайная, 3, 1-9, 2-10;
- Абрикосовая, 410-423;
- Агатовая, 1-11, 2-10;
- Алуштинская, 42-72;
- Алычевая, 550-553;
- Апельсиновая, 123, 123-137, 124-136;
- Ароматная, 109-121, 110-122;
- Артиллерийская, 98-138, 127-189, 140-156, 191-203;
- Балетная, 14-20, 15-19;
- Банановая, 284-297;
- Батумская, 12-20, 23-37;
- Белозерная, 36-58, 37-61;
- Береговая, 1-1, 4-6, 22;
- Береговой проезд, 1, 2;
- Бирюзовая, 1-11, 2-8;
- Бисерная, 1-17, 2-16;
- Благородная, 2-10, 24-46;
- Богданченко, 5-49, 12-52;
- Большевистская, 151-211, 166-226, 217-251, 232-266;
- Братская, 14, 7-29, 35-41;
- Бульварная, 42-72;
- Виноградная, 140, 137-149, 138-142, 142-150;
- Вишневая, 396-409;
- Вольная, 256/а, 80, 249-255, 250-254, 255-259, 256-258;
- Главная, 549, 558-560, 561-562, 563-564, 565, 566-574, 573-582, 588-590, 591-593, 592, 594, 596, 597, 598-602, 601-603, 604-606, 605, 609, 610, 611, 614-624, 620, 623-625;
- Гвоздичная, 207-219, 208-220;
- Герцена, 66-92, 103-155, 187-191;
- Героя Анощенкова, 3-99, 4-34;
- Героя Орлова, 9-55, 10-22, 10-54;
- Гидростроителей, 63, 65;
- Гладского, 7, 15;
- Головатого, 111, 129;
- Гранатовая, 151-163, 152-164;
- Грушовая, 256-259;
- Декоративная, 39-51, 40-59;
- Деповская, 50;
- Дорожная, 1-15, 2-26, 17-31, 28-44;
- Драгоценная, 12-18, 35-53;
- Еловая, 81-93, 82-94;
- Заполярная, 1;
- 1-й Заречный пр-д, 45/1;
- 2-й Заречный пр-д, 15-39, 18-42;
- 3-й Заречный пр-д, 11-27, 14-38;
- Затонный пр., 18-20, 29-33;
- Звездная, 10-32;
- 1-й Звездный пр-д, 3-25, 4-24;
- 2-й Звездный пр-д, 1-23, 2-26;
- Земляничная, 536-549;
- Индустриальная, 7/а, 3-11;
- Индустриальный пр., 1-29, 4-34;
- Инжировая, 340-346, 347-353;
- Кавказская, 50;
- Калиновая, 235-247, 238-248;
- Каспийская, 7-19, 26-40;
- Каштановая, 260-267;
- Кедровая, 508-521;
- Ким, 54, 56/1, 54-66, 61-81;
- Клубничная, 494-507;
- Ковтюха, 188, 127-149, 170-200;
- Кошевого, 1-31, 4-38, 35-59, 42-66;
- Кошевого пр., 1;
- Красная, 153, 155, 155/1, 155/2;
- Краснодонская, 2;
- Краснодонский пр., 1, 59-107, 62-108;
- Красных Партизан, 1/2, 1/а, 1/б, 2/2, 6, 6/2, 6/5, 6/20, 25, 25/1, 217, 1-65, 2-2;
- Кропоткина, 105-117;
- Круговая, 4;
- Ладожская, 1-9, 2-8;
- Ландышевая, 268-274, 271-275;
- Леваневского, 191, 184;
- Лесная, 30-86;
- Лимонная, 193-205, 194-198, 202-206.
В эти же часы, с 9:00 до 17:00, электроэнергию отключат по адресам:
- Малахитовая, 20, 22-26;
- Малиновая, 452-465;
- Мандариновая, 179-191, 180-192;
- Монтажная, 9-13, 14-34;
- Морозная, 1-17, 2-244;
- Новокузнечная, 63/1, 50, 63;
- Облепиховая, 354-367;
- Ореховая, 382-395;
- Осенняя, 1-9, 2-16;
- Осипенко, 88-98, 97-103;
- Осипенко пр., 44-48, 51-53;
- Персиковая, 438-451;
- Передерия, 55-59, 66, 68-94, 87-93, 95-125;
- Пихтовая, 67-75, 74-80;
- Пионовая, 221-231, 222-234;
- Пластуновская, 48;
- Почтовое отделение, 73;
- Пригородная, 140, 142, 22-26, 132-142;
- Приморская, 13-19;
- Продольная, 60;
- Промышленная, 15, 21/2, 13, 18-28, 19;
- Пугачева, 71-79, 80-86;
- Рашпилевская, 150, 152;
- Ришельевская, 18-32, 29-57;
- Розовая, 312-324, 313-323;
- Ромашковая, 326-339;
- Российская, 357, 361, 361/4, 369, 325-361, 357-359, 407-431;
- Рябиновая, 466-479;
- С/З КРАС-КИЙ, 20/а;
- Северная, 120, 152, 157, 315, 93-131, 114-114, 116-154, 133-169;
- Сиреневая, 424-437;
- Сливовая, 522-535;
- Смородиновая, 5, 1-9, 2-10;
- Солнечная, 24-38, 25-37;
- Сормовская, 62, 62/2, 64, 88, 141, 52-62, 62-80, 141;
- Сормовский 2 пр., 19-63, 22-66;
- Тахтамукайская, 26-32, 27-33;
- Троицкая, 9;
- Тюльпанная, 54-66;
- Тюльпановая, 53-65;
- Урожайная, 11-23, 12-24;
- Фиалковая, 31, 298-311;
- Фруктовая, 276-283;
- Химзаводская, 48, 29-39, 31, 35-37, 44-48;
- Хрустальная, 2-20;
- Центральная, 44-46, 48-58;
- Черемуховая, 368-374, 375-381;
- Черешневая, 165-173, 166-178;
- Черноморская, 31-59, 36-64;
- Школьная, 15/1, 15/2, 17;
- Эдельвейсов, 3-11, 4-12;
- Энгельса, 40, 40-58, 60-72, 61-93;
- Яблочная, 98, 95-107, 100-108;
- Ягодная, 480-493;
- Янковского, 169, 178, 182,171-181, 176-182.
Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.
Также во вторник с 10:00 до 19:30 снизят давление водоснабжения по адресам:
- 1 Мая, 525-539, 572-582;
- 1-й пр. Сахалинский, 14;
- Городская, 16-18;
- Изобильная, 2;
- Калужская, 16-22;
- Карельская, 130, 132;
- Митинская, 4, 11-17;
- переулок Ленинский, 1-27;
- Российская, 596, 622, 628, 630;
- Сахалинская, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6;
- Тепличная, 1-104;
- Туркменская, 23-45.
С 9:30 до 14:00 ограничат водоснабжение на улицах:
- Индустриальная, 5, 7,7/1;
- Химзаводская, 48 , 48/1.
