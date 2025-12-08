Logo
В ЕДДС Краснодара рассказали, где 9 декабря не будет воды и света

Общество
В ЕДДС Краснодара рассказали, где 9 декабря не будет воды и света
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Во вторник в краевой столице проведут плановые работы на сетях водо- и электроснабжения.

С 9:00 до 17:00 без света останутся жители улиц: 

  • 1 Мая, 160, 230;
  • 1-я Трудовая, 1;
  • 2-я Трудовая, 1, 5-11;
  • 3-я Трудовая, 1/14, 1/16, 10, 12-14;
  • 5-я Урожайная, 2;
  • 6-я Урожайная, 2-10;
  • 7-я Урожайная, 1-9, 2-10;
  • 8-я Урожайная, 3, 1-9, 2-10;
  • Абрикосовая, 410-423;
  • Агатовая, 1-11, 2-10;
  • Алуштинская, 42-72;
  • Алычевая, 550-553;
  • Апельсиновая, 123, 123-137, 124-136;
  • Ароматная, 109-121, 110-122;
  • Артиллерийская, 98-138, 127-189, 140-156, 191-203;
  • Балетная, 14-20, 15-19;
  • Банановая, 284-297;
  • Батумская, 12-20, 23-37;
  • Белозерная, 36-58, 37-61;
  • Береговая, 1-1, 4-6, 22;
  • Береговой проезд, 1, 2;
  • Бирюзовая, 1-11, 2-8;
  • Бисерная, 1-17, 2-16;
  • Благородная, 2-10, 24-46;
  • Богданченко, 5-49, 12-52;
  • Большевистская, 151-211, 166-226, 217-251, 232-266;
  • Братская, 14, 7-29, 35-41;
  • Бульварная, 42-72;

  • Виноградная, 140, 137-149, 138-142, 142-150;
  • Вишневая, 396-409;
  • Вольная, 256/а, 80, 249-255, 250-254, 255-259, 256-258;
  • Главная, 549, 558-560, 561-562, 563-564, 565, 566-574, 573-582, 588-590, 591-593, 592, 594, 596, 597, 598-602, 601-603, 604-606, 605, 609, 610, 611, 614-624, 620, 623-625;
  • Гвоздичная, 207-219, 208-220;
  • Герцена, 66-92, 103-155, 187-191;
  • Героя Анощенкова, 3-99, 4-34;
  • Героя Орлова, 9-55, 10-22, 10-54;
  • Гидростроителей, 63, 65;
  • Гладского, 7, 15;
  • Головатого, 111, 129;
  • Гранатовая, 151-163, 152-164;
  • Грушовая, 256-259;
  • Декоративная, 39-51, 40-59;
  • Деповская, 50;
  • Дорожная, 1-15, 2-26, 17-31, 28-44;
  • Драгоценная, 12-18, 35-53;
  • Еловая, 81-93, 82-94;
  • Заполярная, 1;
  • 1-й Заречный пр-д, 45/1;
  • 2-й Заречный пр-д, 15-39, 18-42;
  • 3-й Заречный пр-д, 11-27, 14-38;
  • Затонный пр., 18-20, 29-33;
  • Звездная, 10-32;
  • 1-й Звездный пр-д, 3-25, 4-24;
  • 2-й Звездный пр-д, 1-23, 2-26;
  • Земляничная, 536-549;
  • Индустриальная, 7/а, 3-11;
  • Индустриальный пр., 1-29, 4-34;
  • Инжировая, 340-346, 347-353;
  • Кавказская, 50;
  • Калиновая, 235-247, 238-248;
  • Каспийская, 7-19, 26-40;
  • Каштановая, 260-267;
  • Кедровая, 508-521;
  • Ким, 54, 56/1, 54-66, 61-81;
  • Клубничная, 494-507;
  • Ковтюха, 188, 127-149, 170-200;
  • Кошевого, 1-31, 4-38, 35-59, 42-66;
  • Кошевого пр., 1;
  • Красная, 153, 155, 155/1, 155/2;
  • Краснодонская, 2;
  • Краснодонский пр., 1, 59-107, 62-108;
  • Красных Партизан, 1/2, 1/а, 1/б, 2/2, 6, 6/2, 6/5, 6/20, 25, 25/1, 217, 1-65, 2-2;
  • Кропоткина, 105-117;
  • Круговая, 4;
  • Ладожская, 1-9, 2-8;
  • Ландышевая, 268-274, 271-275;
  • Леваневского, 191, 184;
  • Лесная, 30-86;
  • Лимонная, 193-205, 194-198, 202-206.

В эти же часы, с 9:00 до 17:00, электроэнергию отключат по адресам:

  • Малахитовая, 20, 22-26;
  • Малиновая, 452-465;
  • Мандариновая, 179-191, 180-192;
  • Монтажная, 9-13, 14-34;
  • Морозная, 1-17, 2-244;
  • Новокузнечная, 63/1, 50, 63;
  • Облепиховая, 354-367;
  • Ореховая, 382-395;
  • Осенняя, 1-9, 2-16;
  • Осипенко, 88-98, 97-103;
  • Осипенко пр., 44-48, 51-53;
  • Персиковая, 438-451;
  • Передерия, 55-59, 66, 68-94, 87-93, 95-125;
  • Пихтовая, 67-75, 74-80;
  • Пионовая, 221-231, 222-234;
  • Пластуновская, 48;
  • Почтовое отделение, 73;
  • Пригородная, 140, 142, 22-26, 132-142;
  • Приморская, 13-19;
  • Продольная, 60;
  • Промышленная, 15, 21/2, 13, 18-28, 19;
  • Пугачева, 71-79, 80-86;
  • Рашпилевская, 150, 152;
  • Ришельевская, 18-32, 29-57;
  • Розовая, 312-324, 313-323;
  • Ромашковая, 326-339;
  • Российская, 357, 361, 361/4, 369, 325-361, 357-359, 407-431;
  • Рябиновая, 466-479;
  • С/З КРАС-КИЙ, 20/а;
  • Северная, 120, 152, 157, 315, 93-131, 114-114, 116-154, 133-169;
  • Сиреневая, 424-437;
  • Сливовая, 522-535;
  • Смородиновая, 5, 1-9, 2-10;
  • Солнечная, 24-38, 25-37;
  • Сормовская, 62, 62/2, 64, 88, 141, 52-62, 62-80, 141;
  • Сормовский 2 пр., 19-63, 22-66;
  • Тахтамукайская, 26-32, 27-33;
  • Троицкая, 9;
  • Тюльпанная, 54-66;
  • Тюльпановая, 53-65;
  • Урожайная, 11-23, 12-24;
  • Фиалковая, 31, 298-311;
  • Фруктовая, 276-283;
  • Химзаводская, 48, 29-39, 31, 35-37, 44-48;
  • Хрустальная, 2-20;
  • Центральная, 44-46, 48-58;
  • Черемуховая, 368-374, 375-381;
  • Черешневая, 165-173, 166-178;
  • Черноморская, 31-59, 36-64;
  • Школьная, 15/1, 15/2, 17;
  • Эдельвейсов, 3-11, 4-12;
  • Энгельса, 40, 40-58, 60-72, 61-93;
  • Яблочная, 98, 95-107, 100-108;
  • Ягодная, 480-493;
  • Янковского, 169, 178, 182,171-181, 176-182.

Дополнительная информация доступна в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Также во вторник с 10:00 до 19:30 снизят давление водоснабжения по адресам: 

  • 1 Мая, 525-539, 572-582;
  • 1-й пр. Сахалинский, 14;
  • Городская, 16-18;
  • Изобильная, 2;
  • Калужская, 16-22;
  • Карельская, 130, 132;
  • Митинская, 4, 11-17;
  • переулок Ленинский, 1-27;
  • Российская, 596, 622, 628, 630;
  • Сахалинская, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6;
  • Тепличная, 1-104;
  • Туркменская, 23-45.

С 9:30 до 14:00 ограничат водоснабжение на улицах:

  • Индустриальная, 5, 7,7/1;
  • Химзаводская, 48 , 48/1.  

