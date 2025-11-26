Многоэтажку на Тургенева в Краснодаре отключили от газа после обнаружения утечек

Газовики выявили множественные нарушения правил безопасности в многоквартирном доме № 143 на улице Тургенева.

При обходе квартир специалисты обнаружили неисправное оборудование, перекрытые вентиляционные каналы и самовольные перепланировки. Также большинство жильцов не проводили обязательное ежегодное техническое обслуживание своих газовых плит и котлов.

Кроме того, газовики зафиксировали утечки газа в подъезде. В ходе проверки ни один стояк не прошел опрессовку — процедуру испытания на герметичность. В результате было решено отключить дом от газа.

Специалисты уже приступили к техническому обслуживанию внутриподъездного оборудования. Продолжается обход жилых помещений для проверки газовых приборов абонентов, сообщает пресс-служба АО «Краснодаргоргаз» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в октябре другую многоэтажку в центре Краснодара отключили от газа из-за утечек в подъезде. Нарушения выявили в доме на улице Северной, 288.

