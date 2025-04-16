Грузинское лобио с немецким акцентом — пошаговый рецепт

Лобио — блюдо грузинской кухни популярное среди народов Кавказа и за его пределами.

Готовят его из зеленой стручковой или красной отварной фасоли. Подают лобио горячим, как основное блюдо, или холодным — в качестве закуски. Рецептов лобио великое множество. Немецкие переселенцы из Вюртемберга, оказавшиеся в Грузии во времена правления Александра I и основавшие неподалеку от Тбилиси городок Асурети (они называли его Элизабетталь) добавляли в традиционные местные блюда свой национальный колорит. Лобио они тоже готовили на свой швабский манер. Рецепт этот я узнала от своей бабушки и сегодня мы приготовим грузинское лобио с германским акцентом.

Для приготовления понадобится:

Красная фасоль — 1,5 — 2 стакана

Пиво светлое — 0, 5 л

Грецкие орехи — 1/2 стакана

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Томатный сок или томатная паста — 1 стакан или 2 ст.л.

Растительное масло — 2 ст.л.

Кинза — 1 большой пучок

Перец острый — 1 стручок

Черный молотый перец, соль — по вкусу

Сушеные приправы вроде хмели-сунели — не возбраняются, но мы сегодня обойдемся без них

Как готовим:

Скорее всего вы уже догадались, что лобио на швабский манер отличается только тем, что фасоль замачивают не в воде, а в пиве. Так и есть.

Фасоль промываем и замачиваем на ночь в пиве. Утром еще раз промываем разбухшую фасоль и отправляем в кастрюлю залив холодной водой так, чтобы покрылись фасолинки.

Варим на медленном огне примерно 1 час.

Фасолевый бульон (то, что от него осталось) сливаем в какую-либо емкость и отставляем в сторонку. Он еще понадобится.

Пока фасоль варится, мелко рубим чеснок и зелень, измельчаем в ступке (или блендером) грецкие орехи. В кашу их превращать не нужно, но и слишком крупные фракции не приветствуются.

Лук нарезаем тонкими полукольцами. Прямо тончайшими. В процессе обжаривания он должен почти раствориться. Если тонкие полукольца не получаются — режем лук мелким кубиком. Обжариваем его в растительном масле на медленном огне. Даже не обжариваем, а долго томим. Когда он станет румяным и прозрачным добавляем в него подготовленную фасоль, томат (сок или разведенную водой пасту), кинзу, чеснок и грецкие орехи и перемешиваем. Если консистенция лобио получилась слишком густой — добавляем немного отвара фасоли. Не зря же мы его оставили!

Дальше на наше усмотрение — можно добавить сверху стручок острого перца и потушить с ним лобио под крышкой минут десять-пятнадцать. Можно перец и не добавлять. Потушить лобио без него.

Пиво, в котором замачивалась фасоль придаст блюду легкие нотки хмеля, а подавать наше лобио можно, как было сказано выше — горячим или холодным, посыпав мелко нарезанной зеленью или без нее.

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