Три рецепта простых и быстрых куличей в микроволновке
Если у нас нет времени возиться с тестом, замешивать — вымешивать его, ждать пока оно подойдет, поднимется, расстоится и вообще совершать долгие кондитерские процедуры, если мы не уверены в своей духовке, а порадовать себя и близких домашней пасхальной собственноручной выпечкой хочется — используем «быстрые» рецепты приготовления куличей в микроволновке.
И, кстати, дрожи в тесто мы не кладем, зато вкладываем душу и — главное — пасхальное угощение будет готово к праздничному столу без особых хлопот и за совсем короткое время.
Кулич лимонный в микроволновке
Для приготовления понадобится:
- Пшеничная мука — 300 г
- Молоко — 200 мл
- Сливочное масло — 100 г
- Яйцо куриное — 3 шт.
- Сахар — 180 г
- Лимон — 1 шт.
- Изюм или цукаты — 50 г
- Разрыхлитель теста — 2 ч.л.
- Сахар ванильный (или ванилин) — 1 ч.л.
- Соль — 1/4 ч.л.
Как готовим:
Сливочное масло растапливаем и остужаем до комнатной температуры.
Изюм заливаем кипятком, даем ему постоять. Достаточно будет 5 минут. После этого сливаем воду и обсушиваем разбухшие ягоды кухонным полотенцем.
Лимон обдаём кипятком, что бы раскрылся аромат и удалилось «восковое» покрытие.
Натираем цедру на самой мелкой терке. Достаточно будет 1 чайной ложки.
Лимон режем пополам и выжимаем 1 столовую ложку сока.
В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, ванилин и взбиваем миксером на больших оборотах до образования пышной пены.
Вливаем в полученную массу молоко, вводим растопленное сливочное масло и все тщательно перемешиваем.
Муку вместе с разрыхлителем просеиваем через мелкое сито и соединяем с жидкими ингредиентами. Добавляем изюм, цедру лимона и лимонный сок, перемешиваем до однородной консистенции.
Тесто у нас получится достаточно жидким. Разливаем его в бумажные формы. Можно взять небольшие, диаметром 10-12 см — 4 шт. или разлить тесто в чашки такого же размера. С учетом того, что тесто в процессе термической обработки сильно поднимется, наполняем им формы до середины.
Остается поставить формы с тестом в микроволновку и выпекать на максимальной мощности в течение 5 минут. Проверяем готовность, проткнув куличи зубочисткой или деревянной шпажкой. В зависимости от особенностей нашей микроволновки или вынимаем готовые куличики или готовим еще 2-3 минуты.
После того как готовые куличи полностью остынут, освобождаем их из формы и украшаем глазурью.
Овсяный кулич в микроволновке
Бездрожжевой овсяный кулич можно условно назвать диетическим. Это с одной стороны традиционное пасхальное угощение, с другой — оригинальный, вкусный и полезный десерт.
Для одного овсяного кулича (или двух небольших) нам понадобится:
- Овсяные хлопья (желательно самого мелкого размера) — 5 ст. л.
- Молоко — 50 мл
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Мед — 1 ст. л.
- Изюм, инжир, цукаты или любые другие сухофрукты — 50 г (или столько, сколько посчитаем оптимально достаточным)
- Орехи (фундук, грецкие, кедровые, те, что мы любим) — 50 г (можно больше или меньше)
Как готовим:
Молоко у нас комнатной температуры. В него мы высыпаем хлопья, вбиваем яйцо, добавляем измельченные орехи, изюм и мед.
Тщательно перемешиваем и выкладываем полученную смесь в формочки.
Формочки могут быть бумажными или керамическими. Чайные чашки (без позолоты) — подойдут.
Выпекаем куличи в микроволновке примерно 3-4 минуты (при средней мощности). Готовность проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой.
Вынимаем, даем полностью остыть и смазываем верхушку кулича глазурью или вареной сгущенкой. Украшаем присыпкой, дробленными орехами, цукатами или мелко нарезанными сухофруктами.
Кулич «Нежный»
Приготовить этот кулич настолько просто, что можно подключить к процессу детей. Они с удовольствием приложат свои ручки к выпечке пасхального угощения. Сделайте сначала небольшую порцию куличиков. А когда распробуете — повторите.
Для приготовления понадобится:
- Мука пшеничная — 200 г
- Молоко — 150 мл
- Масло сливочное — 75 г
- Масло растительное рафинированное — 35 мл
- Яйцо куриное — 2 шт.
- Сахар — 150 г (1 стакан)
- Ванилин (или ванильный сахар) — 1/5 ч. л.
- Разрыхлитель — 1, 5 ч. л.
- Соль — 1 щепотка
Как готовим:
В глубокой посуде миксером или венчиком взбиваем яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли до образования легкой пены.
Добавляем молоко комнатной температуры, растительное масло и растопленное сливочное масло.
Непрерывно помешиваем и вводим просеянную муку с разрыхлителем.
Тесто должно получиться однородным и достаточно жидким. При желании в него можно добавить начинку — изюм, цукаты, кондитерский мак, измельченные орехи.
Формочки смазываем растительным маслом. Если нет специальных форм для микроволновки — берем чайные чашки. Заполняем их тестом, так, что бы оно занимало чуть больше половины емкости и отправляем в микроволновку на 4-5 минут. Выпекаются куличики при полной мощности. Готовность проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой. При необходимости допекаем еще минутку.
Остывшие куличики вынимаем из формочек и украшаем глазурью
Важно:
Куличи выпеченные в микроволновке довольно быстро черствеют. Их нужно или сразу подавать к столу или хранить, обернув пекарской бумагой.
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