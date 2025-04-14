Три рецепта простых и быстрых куличей в микроволновке

Если у нас нет времени возиться с тестом, замешивать — вымешивать его, ждать пока оно подойдет, поднимется, расстоится и вообще совершать долгие кондитерские процедуры, если мы не уверены в своей духовке, а порадовать себя и близких домашней пасхальной собственноручной выпечкой хочется — используем «быстрые» рецепты приготовления куличей в микроволновке.

И, кстати, дрожи в тесто мы не кладем, зато вкладываем душу и — главное — пасхальное угощение будет готово к праздничному столу без особых хлопот и за совсем короткое время.

Кулич лимонный в микроволновке

Для приготовления понадобится:

Пшеничная мука — 300 г

Молоко — 200 мл

Сливочное масло — 100 г

Яйцо куриное — 3 шт.

Сахар — 180 г

Лимон — 1 шт.

Изюм или цукаты — 50 г

Разрыхлитель теста — 2 ч.л.

Сахар ванильный (или ванилин) — 1 ч.л.

Соль — 1/4 ч.л.

Как готовим:

Сливочное масло растапливаем и остужаем до комнатной температуры.

Изюм заливаем кипятком, даем ему постоять. Достаточно будет 5 минут. После этого сливаем воду и обсушиваем разбухшие ягоды кухонным полотенцем.

Лимон обдаём кипятком, что бы раскрылся аромат и удалилось «восковое» покрытие.

Натираем цедру на самой мелкой терке. Достаточно будет 1 чайной ложки.

Лимон режем пополам и выжимаем 1 столовую ложку сока.

В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, ванилин и взбиваем миксером на больших оборотах до образования пышной пены.

Вливаем в полученную массу молоко, вводим растопленное сливочное масло и все тщательно перемешиваем.

Муку вместе с разрыхлителем просеиваем через мелкое сито и соединяем с жидкими ингредиентами. Добавляем изюм, цедру лимона и лимонный сок, перемешиваем до однородной консистенции.

Тесто у нас получится достаточно жидким. Разливаем его в бумажные формы. Можно взять небольшие, диаметром 10-12 см — 4 шт. или разлить тесто в чашки такого же размера. С учетом того, что тесто в процессе термической обработки сильно поднимется, наполняем им формы до середины.

Остается поставить формы с тестом в микроволновку и выпекать на максимальной мощности в течение 5 минут. Проверяем готовность, проткнув куличи зубочисткой или деревянной шпажкой. В зависимости от особенностей нашей микроволновки или вынимаем готовые куличики или готовим еще 2-3 минуты.

После того как готовые куличи полностью остынут, освобождаем их из формы и украшаем глазурью.

Овсяный кулич в микроволновке

Бездрожжевой овсяный кулич можно условно назвать диетическим. Это с одной стороны традиционное пасхальное угощение, с другой — оригинальный, вкусный и полезный десерт.

Для одного овсяного кулича (или двух небольших) нам понадобится:

Овсяные хлопья (желательно самого мелкого размера) — 5 ст. л.

Молоко — 50 мл

Яйцо куриное — 1 шт.

Мед — 1 ст. л.

Изюм, инжир, цукаты или любые другие сухофрукты — 50 г (или столько, сколько посчитаем оптимально достаточным)

Орехи (фундук, грецкие, кедровые, те, что мы любим) — 50 г (можно больше или меньше)

Как готовим:

Молоко у нас комнатной температуры. В него мы высыпаем хлопья, вбиваем яйцо, добавляем измельченные орехи, изюм и мед.

Тщательно перемешиваем и выкладываем полученную смесь в формочки.

Формочки могут быть бумажными или керамическими. Чайные чашки (без позолоты) — подойдут.

Выпекаем куличи в микроволновке примерно 3-4 минуты (при средней мощности). Готовность проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой.

Вынимаем, даем полностью остыть и смазываем верхушку кулича глазурью или вареной сгущенкой. Украшаем присыпкой, дробленными орехами, цукатами или мелко нарезанными сухофруктами.

Кулич «Нежный»

Приготовить этот кулич настолько просто, что можно подключить к процессу детей. Они с удовольствием приложат свои ручки к выпечке пасхального угощения. Сделайте сначала небольшую порцию куличиков. А когда распробуете — повторите.

Для приготовления понадобится:

Мука пшеничная — 200 г

Молоко — 150 мл

Масло сливочное — 75 г

Масло растительное рафинированное — 35 мл

Яйцо куриное — 2 шт.

Сахар — 150 г (1 стакан)

Ванилин (или ванильный сахар) — 1/5 ч. л.

Разрыхлитель — 1, 5 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Как готовим:

В глубокой посуде миксером или венчиком взбиваем яйца с сахаром, ванилином и щепоткой соли до образования легкой пены.

Добавляем молоко комнатной температуры, растительное масло и растопленное сливочное масло.

Непрерывно помешиваем и вводим просеянную муку с разрыхлителем.

Тесто должно получиться однородным и достаточно жидким. При желании в него можно добавить начинку — изюм, цукаты, кондитерский мак, измельченные орехи.

Формочки смазываем растительным маслом. Если нет специальных форм для микроволновки — берем чайные чашки. Заполняем их тестом, так, что бы оно занимало чуть больше половины емкости и отправляем в микроволновку на 4-5 минут. Выпекаются куличики при полной мощности. Готовность проверяем деревянной шпажкой или зубочисткой. При необходимости допекаем еще минутку.

Остывшие куличики вынимаем из формочек и украшаем глазурью

Важно:

Куличи выпеченные в микроволновке довольно быстро черствеют. Их нужно или сразу подавать к столу или хранить, обернув пекарской бумагой.

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