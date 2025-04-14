Чистый четверг: что можно, нужно и нельзя

Чистым четвергом называют последний четверг перед Пасхой. В 2025 году он выпадает на 17 апреля. Почему этот день называется чистым, какие традиции и приметы с ним связаны?

В Чистый четверг православные вспоминают совершение Иисусом Христом и апостолами Тайной Вечери, в ходе которой установили обряд Евхаристии, то есть Святого Причастия. Тогда Иисус провел символическое жертвоприношение хлеба и вина (символ плоти и крови). Этот день получил название Великого четверга. А Чистым его прозвали потому, что в самом начале Тайной Вечери Иисус омыл ноги своим ученикам. Это стало символом любови, смирения и служения ближнему. И поныне в храмах в этот день на архиерейской службе совершается чин омовения ног, который воспроизводит этот эпизод Евангелия.

Что нужно делать в Чистый четверг

В этот день полагается проснуться до рассвета и умыться колодезной водой или водой, в которой с вечера находилось что-то серебряное. Такой воде приписывают целебные свойства. Также в этот день предписывается ходить в баню и обязательно посетить церковную службу и причаститься. Также в Чистый четверг утром полагается исповедоваться, но можно сделать это и накануне — в Великую среду.

В целом, Чистый четверг посвящен очищению тела и души, подготовке в празднику Пасхи.

Что можно делать в Чистый четверг

В этот день обычно занимаются уборкой и готовят угощения на праздничный стол, но пробовать (даже на соль!), конечно, нельзя. К слову, традиция готовить и убирать в Чистый четверг считается народной. Церковь же рекомендует заниматься домашними делами в среду или в субботу. Впрочем, прямого запрета на домашнюю работу в Чистый четверг нет.

Кстати, о народных традициях и соли! Именно в Чистый четверг готовят особую черную соль, четверговую. Для нее соль смешивают с размоченным в воде черным хлебом или квасной гущей, завязывали в тряпочку и отправляли в печь, чтобы запеклась. Иногда соль перекаливали на сковороде. Запеченную и почерневшую соль толкли в ступе. Все этапы сопровождались молитвами, после соль еще полагалось освятить.

Такую соль не только использовали в пищу, но и применяли в ритуальных целях. Так, солонка в центре стола должна была работать как магнит для благосостояния, мешочек с солью, подшитый к одежде, служил оберегом. Еще четверговой солью отгоняли нечисть, посыпали грядки, чтобы урожай был хорошим, и давали заболевшим людям и скотине.

Что нельзя делать в Чистый четверг

Скандалить, ругаться и сердиться в Чистый четверг категорически запрещено. Задача дня — очистить душу, а не накопить еще больше негатива. Конечно, не должно быть никаких шумных праздников особенно с алкогольными возлияниями — все-таки Великий пост продолжается. Также если готовите в этот день, важно перед этим убраться в доме, а после готовки навести идеальный порядок.

Считается, что в этот день нельзя брать и давать в долг или одалживать вещи, также не рекомендуется совершать крупные покупки. А еще строго запрещается гадать, ворожить или еще каким-либо способом тревожить потусторонние силы.

Приметы на Чистый четверг

Плохой приметой считается оставлять в этот день немытую посуду или замоченное белье.

Кроме того, в этот день обращали внимание на погоду. Если солнечно — весна будет теплой, а в семье будет царить мир и благополучие. Также в ночь с четверга на пятницу можно зажечь свечу. Считалось, что она убережет дом от несчастий.

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