Три простых и вкусных весенних салата для легкого ужина

Весна — идеальное время для легких и освежающих блюд, поскольку организму необходимо больше витаминов после долгой зимы.

Салаты — отличный вариант для тех, кто не может есть овощи в чистом виде и хочет добавить в свой рацион больше полезного.

Весенний салат с огурцами и редисом

Что может быть более весенним, чем редис и огурцы? Для приготовления понадобится 2-3 средних огурца, 8-10 штук редиса среднего размера, пучок свежего шпината или другой любимой зелени, столовая ложка оливкового масла, соль и перец по вкусу. Если не поститесь — оливковое масло можно заменить сметаной — 1-2 ложки.

Огурцы нарежьте тонкими ломтиками-полукругами, редис — кружочками. Выбранную зелень помойте и обсушите бумажным полотенцем, шпинат можно оставить цельными листами, можно разрезать пополам. Остальную зелень можно крупно нарезать.

Смешайте овощи и зелень в большой миске, заправьте оливковым маслом или сметаной, посолите и поперчите. Для небольшой кислоты можно добавить дижонскую зернистую горчицу. Аккуратно перемешайте ингредиенты, и салат можно подавать к столу.

Салат с капустой и морковью

Еще один вариант постного салата. Для его приготовления понадобится примерно 300-400 г белокочанной капусты (можно заменить на пекинскую или салат Айсберг), 1-2 средних моркови, одно зеленое яблоко, чайная ложка сахара, столовая ложка яблочного уксуса, две столовые ложки любого растительного масла, соль и перец по вкусу. Можно добавить также 1-2 болгарских перца.

Капусту промойте и нашинкуйте тонкой соломкой, морковь почистите и натрите на крупной терке. Яблоко также очистите от кожуры и сердцевины (кожура полезна, но в салате не очень удобная для еды) и тоже натрите на крупной терке. Перцы очистите и мелко нарежьте.

Все компоненты смешайте в глубокой миске, добавьте сахар, уксус, масло и соль и снова перемешайте. При желании можно добавить укроп или петрушку.

Греческий салат с фетой и маслинами

Греческий салат немного более сытный, чем два предыдущих, но давно завоевал любовь гурманов по всему миру, поэтому тоже попал в этот список.

Для приготовления классического греческого салата понадобятся 5-6 помидоров черри (или два обычных крупных помидора), один огурец, два болгарских перца, половина лимона, 100 г сыра фета, 10-15 маслин без косточки, один красный лук, две столовые ложки оливкового масла, одна чайная ложка винного уксуса, соль и орегано по вкусу. Можно добавить листья салата Айсберг — 200 г.

Нарежьте помидоры черри пополам, обычные — крупными дольками, огурцы — на полукруги. Красный лук также нарежьте полукольцами, а маслины — пополам. Перцы очистите от семян и измельчите в небольшую соломку либо квадратами со сторонами по 1,5 см. Кубики сыра фета должны быть среднего размера. Листья салата резать не нужно — достаточно нарвать их руками на небольшие кусочки.

Все ингредиенты выложите в глубокую миску. Для заправки смешайте в отдельной таре оливковое масло, уксус, соль и орегано, после чего полейте салат и аккуратно перемешайте — так, чтобы не сломать сырные кубики.

Читайте также:

Два простых и вкусных рецепта салатов с вареной грудкой.