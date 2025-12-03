Тако по-кубански: три вкуснейших начинки без заморочек

Тако или такос, — мексиканская закуска из сложенной пополам лепешки с начинкой и острым соусом внутри. То есть, очередная вариация на тему бутерброда. Такое мы любим и сейчас приготовим.

Если не планируете звать в гости настоящего мексиканца, который начнет разбирать свое национальное блюдо на составляющие и рассказывать, что его abuelita готовит это по-другому, положить в лепешку можете вообще все, что угодно. На бегу и кусок колбасы сойдет. Но сегодня все-таки попробуем сделать красиво и вкусно. Главный ингредиент тако — лепешка-тортилья. Бывают из пшеничной и из кукурузной муки — выбирайте, какая больше по вкусу. Мы — за кукурузные.

Тако с курицей

Для приготовления вам потребуется:

лепешки-тортильи по числу едоков, возьмем шесть;

500 г куриного филе;

5—6 столовых ложек консервированного или свежего зеленого горошка;

3 сочных крупных помидора;

2 больших болгарских перца;

1 крупная красная луковица;

соль, молотый карри, перец чили — по вкусу, столовая ложка лимонного сока, масло для жарки;

Курицу режем маленькими кусочками, лучше кубиками. Солим, приправляем специями и обжариваем на сковородке с маслом. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Луковицу режем тоненькими полукольцами, помидоры и перец — кубиками примерно одинакового размера. Все это смешиваем, добавляем горошек, чуть-чуть солим, перчим, добавляем еще капельку масла и лимонный сок.

Теперь укладываем начинку на половину лепешки и складываем ее пополам, накрывая начинку свободным краем. Лепешку ставим вертикально в форму для запекания и прогреваем в духовке пять минут при 180 градусах.

Готовую лепешку можно полить сверху острым соусом, если желудок на вас за это не обидится.

Тако для тех, кто «никого не ест»

Вегетарианские тако тоже существуют и, если вы по какой-то причине не употребляете мясо, можно попробовать такой вариант. Мы готовим его с греческим йогуртом, но если вы еще и от молочных продуктов отказались, можете попробовать заменить йогурт на вегетарианский майонез. Кроме этого вам понадобятся:

6 лепешек;

1 банка консервированной красной фасоли;

неполный стакан томатного соуса;

столько же греческого йогурта;

1 спелый авокадо;

12 помидорок черри;

столовая ложка лимонного сока;

пучок кинзы, пучок салата, зубчик чеснока; соль, перец черный, чили молотый, тмин — по вкусу.

Все, что моется, моем, все, что чистится — чистим. Красивую косточку из авокадо можете попытаться прорастить.

Из банки с фасолью сливаем жидкость, промываем фасолинки, отправляем сушиться на бумажное полотенце. Как подсохнут — на сковородку их, туда же томатный соус, тмин и чили. Тушите около 10 минут, не забывая помешивать.

Сняли с огня, поставили в сторону, взялись за блендер. Фасоль туда не суем, там будет меситься йогурт с кинзой и чесноком. Чеснок можно предварительно прессом раздавить.

Как только замесятся, туда же отправляем мякоть половинки авокадо. Вторую половинку нарежьте красивыми кубиками, сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнели и отложите в сторону.

В чашу блендера тоже влейте немного лимонного сока, посолите и поперчите. Взбивайте до однородности.

На сухой сковороде подогрейте лепешки с обеих сторон. А теперь начиняем: фасоль в томатном соусе, соус из йогурта, листья салата (рвать руками, а не резать) и четвертинки помидорок. Сверху красиво укладываем кусочки авокадо, складываем лепешку и едим.

Тако с рыбой

Острый тако, который поможет согреться. Для него вам понадобится:

6 лепешек;

600 г рыбного филе, можно взять минтай;

150 г сыра;

150 г свежей тертой морковки;

немного (или много, если нужен огонь-пожар) консервированного халапеньо;

пара зубчиков чеснока;

столовая ложка лимонного сока, столовая ложка сока лайма;

150 г майонеза;

3 крупных помидора;

Крупная луковица;

стручок свежего острого перца;

маленький пучок кинзы;

соль, черный перец — по вкусу, оливковое масло для жарки и пара столовых ложек для заправки.

Рыбку размораживаем, ополаскиваем и убираем лишнюю влагу бумажным полотенцем. Режем небольшими кусочками. Маринуем в смеси сока лайма и измельченным зубчиком чеснока 15 минут, потом убираем лишнюю жидкость и обжариваем до готовности.

Нарезаем острый перец тонкими колечками и еще пополам. Лук и помидор — мелкими кубиками. Рубим кинзу. Все перемешиваем, приправляем маслом, соком лимона, солим. Пока отставляем в сторону. Сыр трем на терке и пока тоже оставляем.

Готовим соус. Чеснок пропускаем через пресс и солим. В блендере пробиваем халапеньо, майонез, немного лимонного сока, чеснок с солью. Приправляем черным перцем.

На сухой сковороде прогреваем лепешку с одной стороны, переворачиваем и посыпаем сыром. Прогрели — сняли со сковороды и намазали соусом. Сверху — рыбку, на нее — морковь. Присолите, но не перестарайтесь. Сверху выкладываем овощи. Теперь можно сложить тортилью пополам и попробовать.

