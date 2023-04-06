Что такое сонное апноэ и как с этим справиться?

Сонное или ночное апноэ — это периодически возникающая частичная или полная остановка дыхания во сне. Обычно это длится порядка 20-30 секунд, но в тяжелых случаях дыхание может прекратиться на 2-3 минуты. Иногда общее время без дыхания составляет до 4 часов за ночь.

Если апноэ происходят регулярно в течение ночи, у человека нарушается структура сна, днем будет сонливость, ухудшится память, снизится работоспособность и возникнет хроническая усталость. Кроме того, апноэ способно привести и к более тяжелым последствиям.

Как распознать?

Симптомами могут быть внезапный громкий храп после затишья на несколько секунд или внезапное пробуждение. Периодическое прекращение вдохов, завершающееся храпом или беспокойством (человек начинает ворочаться).

Если вы не спите рядом с человеком, страдающим апноэ или подозреваете это расстройство у себя, обратите внимание на дневные симптомы. Если в течение ночи мозг не получал достаточно кислорода, после пробуждения будет болеть голова. Также о возможном апноэ говорит отсутствие бодрости — как будто и не спал ночью. Также тревожным сигналом могут стать беспричинное снижение памяти и внимания.

Почему происходит?

К апноэ приводит спадение мягких тканей дыхательных путей во время сна. Апноэ может быть обструктивным и центральным. В первом случае им страдают пожилые люди или люди с лишним весом, у которых дыхательные пути сильно сужаются. Также жертвами обструктивного апноэ часто становятся курильщики и любители выпить. У первых это происходит из-за воспаления носоглотки, а у вторых — из-за слишком расслабленных мышц.

Центральное апноэ возникает вследствие неспособности отвечающих за дыхание отделов мозга направлять сигналы к мышцам. Этот вид апноэ возникает после приема опиатов, после перенесенного инсульта, а также у людей, страдающих заболеваниями сердца.

Чем опасно?

Днем задержать дыхание по своему желанию мы можем на 1-2 минуты, и сами его возобновляем. Во сне мы не контролируем процесс, поэтому мозг, получив сигнал о том, что уровень кислорода в организме слишком низок, дает команду «Подъем!». После резкого пробуждения у человека повышается давление, что ведет к развитию стенокардии и инсульта.

Кроме того, ткани при недостатке кислорода становятся менее восприимчивы к инсулину, который контролирует уровень сахара в крови. Чем дольше приступы апноэ, тем больший вред оно наносит организму.

В списке последствий хроническая усталость, болезни сердца, сахарный диабет, аритмия и сердечная недостаточность, гипертония, астма, инсульт и инфаркт. Известны случаи, когда приступы апноэ вели к полной остановке дыхания с летальным исходом.

Что делать?

Легкая форма этой патологии не всегда требует лечения. Но если громкий храп начинает беспокоить или дневное состояние значительно ухудшилось, стоит обратиться к специалисту. Если нет возможности проконсультироваться с сомнологом, обратитесь к неврологу или отоларингологу. Они помогут выяснить причины и решить проблему. Часто апноэ можно вылечить, убрав помехи в дыхательных путях и выправив носовую перегородку.

Своими силами

Вылечить апноэ самостоятельно невозможно. Но облегчить течение болезни поможет здоровый образ жизни, своевременное лечение простуд и ангин. А также коррекция веса до медицинской нормы, отказ от сигарет и спиртного. Пациентам с ночным апноэ может помочь тренировка мышц горла, например, игра на духовых инструментах или занятия вокалом.

Важно: привычка спать на боку существенно снижает симптомы апноэ.

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