Форма и стоимость: что могут рассказать о человеке его наручные часы?

С появлением мобильных телефонов необходимость в наручных часах отпала — время всегда можно посмотреть на экране. Однако этот аксессуар не теряет популярности. Что часы могут рассказать о человеке?

Хорошие часы стоят дорого, так что, заметив на запястье собеседника аксессуар известного бренда, можете авансом причислить человека к категории обеспеченных. Впрочем, сильно не обольщайтесь — хронометр может оказаться подделкой. Одним словом, по стоимости часов судить человека не стоит. Многие вообще сознательно выбирают бюджетные модели. Гораздо интереснее внешний вид, уж он-то не соврет. Как минимум, поймете, есть у вашего собеседника вкус или он из тех, кому надо «дорого-богато». Допустим, на его руке не массивный монстр из самоварного золота с «камушками» — порадуемся, что человека точно не унесут в свое гнездо сороки. На что еще стоит обратить внимание?

Круглый или овальный циферблат

Круглые или овальные часы, как правило, выбирают люди, стремящиеся к гармонии во всем. Они уравновешенны, не любят конфликтов, умудряются ладить со всеми, хорошо чувствуют людей и, при необходимости, легко ими манипулируют. «Круглые» эмоциональны, открыты и легко становятся лидерами в любой компании. Напролом идти не будут, предпочитают действовать дипломатично и нередко добиваются больших успехов там, где остальные ломаются.

Квадратный циферблат

Квадратные часы, как правило, выбирают люди упрямые, волевые, целеустремленные и не боящиеся высказывать свое мнение. А еще они — настоящие трудоголики и перфекционисты, упорные и готовые бесконечно доводить все до идеала. «Квадратные»» ценят стабильность и стараются жить и работать по четко составленному графику, отступление от которого — всегда стресс.

Недостаток гибкости и неумение (а скорее нежелание) сглаживать углы в общении часто ведут к конфликтам. А еще люди, предпочитающие квадратный циферблат часто совсем не умеют отдыхать и даже в отпуск тащат с собой кучу рабочих документов, чтобы «посмотреть, пока время есть».

Треугольники, многоугольники и прочие необычные формы

Чем причудливее часы, тем неординарнее их владелец. Правда, это справедливо лишь в том случае, когда часы с необычной формой циферблата носятся постоянно, а не надеваются как аксессуар к определенному наряду. Один раз в год выгулять оригинальный хронометр и серая мышка может. А вот ежедневно носить нечто необычное и не стать аксессуаром своему аксессуару — это не каждому под силу.

Любители нестандартных форм корпуса — люди яркие, креативные, не боящиеся быть в центре внимания, уверенные в себе и достаточно равнодушные к чужому мнению. Жить по распорядку и играть по чужим правилам не любят, в жестких рамках быстро «вянут», теряют продуктивность и жизнерадостность. А вот в благоприятных условиях и при полной свободе способны на многое.

Часы со стрелками

Аналоговый циферблат любят либо консерваторы (мы за традиции — у деда были часы со стрелками, и у меня будут), либо философы, либо те, кому некуда спешить — они не всегда могут назвать время с точностью до минуты, но совершенно не беспокоятся по этому поводу. Ход времени бесконечный, время неразрывно и есть ли разница, 12:35 сейчас или все еще 12:34?

Часто часы со стрелками носят люди, которые уже добились значимых (пусть даже только для себя) результатов. А еще эти люди не склонны к поспешным решениям и тщательно взвешивают каждое слово.

Электронный циферблат

А вот это игрушка для тех, кто вечно спешит. Таким людям важно знать время с точностью до секунды, важно везде успеть и выполнить как можно больше задач. Они, как правило, никогда не опаздывают и не терпят чужих опозданий. Время — их самый главный ресурс и потерять зря хоть секунду смерти подобно.

Ну или все проще — у вашего собеседника просто не очень хорошее зрение и рассматривать стрелки ему не удобно.

Смарт-часы

Наравне со смартфоном — любимая игрушка современного человека. Это не только (и не столько) часы, это «бортовой компьютер», который следит за вами, пока у вас нет на это времени. Считает пульс и шаги, оценивает настроение, подсказывает, когда пора попить водички или размять спину, предупреждает о звонках и сообщениях, а еще помогает найти телефон, который вы куда-то положили и забыли. Жаль, что кофе не варит, цены бы тогда таким часам не было.

Наличие смарт-часов говорит только о том, что ваш собеседник ценит удобство, следит за своим здоровьем, любит гаджеты и хочет всегда оставаться на связи.

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