Хорошие и плохие дни: лунный календарь на апрель 2025 года

В юном месяце апреле в старом парке, вопреки тексту известной песни, все уже вовсю цветет и пахнет. Крылатые качели вместе с первой аллергией разогнались уже до космической скорости, а мы с тревогой поглядываем на небо — что нам готовит Луна? Разбираемся.

По лунному календарю апрель обещает быть неплохим — ожидается семь очень благоприятных дней. Но и без гадостей от небесной канцелярии, конечно, не обойдется — крайне неблагоприятный день обещают 13 апреля. Но предупрежден — значит, вооружен, так что бояться не стоит, успеете подготовиться.

Сдвиг по фазе

Начало месяца — растущая Луна, что неплохо. Сил много, начать новую жизнь вполне можно, тем более, забегая вперед, скажем, что 1 апреля будет очень благоприятным днем. Без всяких шуток!

Прибывать Луна продолжит до 13 апреля (а вы помните, что это будет нелегкий денек). Далее, как и полагается, начнет убывать. Новолуние наступит 27 апреля, а после еще три дня будем наслаждаться подарками растущей Луны и копить силы к грядущим майским праздникам. Если погода будет благоприятной, можно покопаться в огороде. Все, что посажено на растущую Луну быстрее приживается и лучше растет.

Благоприятные дни в апреле

Как уже говорилось, очень благоприятных дней будет семь. Это 1, 3, 9, 15, 22, 28 и 30 апреля. Посмотрим, что рекомендуется делать, чтобы использовать эти дни максимально эффективно.

В первый день месяца Луна будет находиться в знаке Тельца. Он отвечает за материальное благополучие, усердную работу, комфорт и простые радости жизни. В этот день вас может неудержимо потянуть к вкусной еде и уютному дивану, однако лучше использовать благоприятный день для улучшения финансового положения — сделки, вложения, операции с недвижимостью или ценными бумагами будут очень удачными. Также 1 апреля благоприятно для переговоров и торговли. Однако стоит быть осмотрительными и не рисковать без крайней необходимости. Ну и помните, что для кого-то этот день — повод блеснуть чувством юмора. Не попадайтесь на удочку шутников.

Растущая Луна — время благоприятное для начала новых проектов, успешного завершения старых дел, на которые не хватало сил, а также для развития новых идей. Энергия растет вместе с Луной, так что вы со всем справитесь. В личной жизни есть вероятность вывода отношений на новый уровень или заведения новых перспективных знакомств.

День недели — вторник. За него отвечает Марс, а значит, энергия будет бить через край, можно тратить и не бояться свалиться от усталости. Единственный минус — в этот день может быть трудно сосредоточиться на чем-то одном и выбрать самый правильный способ решения проблемы. Но если вы все заранее обдумали, можно смело бросаться в бой. Очень продуктивными в этот день будут спортивные тренировки или работа в саду или огороде.

Второй очень благоприятный день по лунному календарю — 3 апреля. Луна пребывает в Близнецах, а значит наступает время для быстрого решения проблем, завершения дел и активной интеллектуальной деятельности. Сбор информации, переговоры, быстрые финансовые операции, а также подготовка и защита научных работ будут удаваться легко. Важно: в этот день не рекомендуется начинать проекты, которые потребуют долгой и кропотливой работы, есть риск «сдуться» и не завершить. А вот то, что можно сделать здесь и сейчас, получив быстрый результат — другое дело, беремся и делаем без страха и сомнений.

В этот день у многих обострится интуиция, что поможет в деловых и личных отношениях.

Луна прибывает, следовательно, можно и нужно заниматься своим здоровьем, уделять время косметологическим процедурам, с удовольствием работать в саду и огороде и, конечно, налаживать личную жизнь.

День недели — четверг, это день Юпитера. Царь всех богов любит решительных и уверенных в себе, им он дарует удачу во всех делах, почет и славу в обществе. Кстати, если давно хотели попросить о прибавке зарплаты, можно рискнуть.

Еще один благоприятный день ожидается 9 апреля. Луна находится в знаке Девы, которая отвечает за кропотливую вдумчивую работу и достойную награду за труды. Работайте усердно и все старания принесут доход. В этот день удачными будут любые банковские операции и операции с недвижимостью. А еще в этот день будет легко учиться, повышать квалификацию и заниматься любым самосовершенствованием. Любые планы и замыслы в этот день достижимы с наименьшими затратами с вашей стороны. Кроме того, если планируете путешествие, лучшего дня в апреле просто не найти.

Луна все еще растет, так что не жалейте энергии, найдите время для посещения спортзала или хотя бы долгой прогулки. Помните, что избыток энергии чреват эмоциональными вспышками, вовремя расходуйте силы на благие дела, иначе есть риск с кем-нибудь крупно поссориться.

День недели — среда. Это день Меркурия, вестника богов. Отличный день для общения и заключения договоров, завершения отложенных дел и работы с информацией. Постарайтесь успеть как можно больше, чтобы вторая половина недели была менее загруженной.

Благоприятным для любых дел станет и 15 апреля. В этот день Луна будет находиться в Скорпионе, который славится своим талантом видеть суть вещей, людей и событий. Следовательно, пришла пора принимать самые главные решения — риск совершить ошибку минимален. Если, конечно, прислушаться к внутреннему голосу и взвесить все за и против. Кстати, именно этот день может быть весьма удачен для создания семьи или начала серьезных отношений.

Луна убывает, но уровень энергии достаточно высок, что позволяет завершить начатые дела и оценить первые результаты своих трудов. Это время благоприятно для избавления от вредных привычек или изживших себя отношений.

День недели —вторник. Смело идите вперед и ничего не бойтесь — Марс поделится энергией с сильными, волевыми и решительными.

Вторая половина апреля тоже богата на хорошие дни. Так 22 апреля, когда спутник Земли будет находиться в знаке Водолея, можно уделить время общественной деятельности, организации мероприятий, творчеству и умственной деятельности. Главное — не беспокоить начальство.

День хорош и для того, чтобы заняться своим здоровьем или подумать о пополнении в семействе. Конфликтных ситуаций лучше избегать, 22 апреля — не лучшее время для выяснения отношений, Луна убывает, энергию лучше приберечь на действительно важные дела.

День недели — вторник, а значит, совсем без энергии вы не останетесь. Об этом позаботится Марс. Главное — не принимать необдуманных решений.

Благоприятным будет и 28 апреля. В этот день Луна окажется в Тельце. Телец — про благополучие, комфорт, материальные блага и трудолюбие. Потому работайте, преумножайте капитал и не бойтесь финансовых операций, в этот день они будут удачными. И про удовольствия не забывайте — вкусный ужин и спокойный вечер вы точно заслужили.

День благоприятен для начала тренировок и заботы о здоровье, этому способствует и растущая Луна. Такие начинания получат дополнительную энергетическую подпитку. Также на растущую Луну можно и нужно приступать к новым проектам и налаживать контакты.

День недели — понедельник. Им правит Луна, а она — дама капризная, склонная к переменам настроения. Слушайте свою интуицию и не поддавайтесь эмоциям, так вы достигнете успеха.

И, наконец, 30 апреля. Луна в Близнецах, а значит, можно успеть тысячу дел за один день. Главное, как уже говорилось, не играть «вдолгую», делайте то, что позволит получить результат максимально быстро. Этот день хорош для переговоров, торговли, заведения знакомств и романтических свиданий. Луна пребывает в фазе роста, так что энергии хватит на все, а дню (среда) покровительствует Меркурий, то есть все, что связано с общением, будет даваться легко.

Неблагоприятные дни в апреле

Всего один, но зато какой! Тут и полнолуние, и число 13 (как тут не стать суеверным?) и еще кучка неприятностей…

Луна находится в Весах, а значит, пришло время бесконечно сомневаться, топтаться на месте, бесконечно взвешивая за и против, и в итоге упустить драгоценное время. Не беритесь за важные дела, не давайте обещаний и не пытайтесь кардинально что-то менять. Все это не даст благоприятного результата.

Есть серьезный риск осложнения отношений с близкими и коллегами.

Как уже говорилось, 13 апреля — это полнолуние. Хронические заболевания (в том числе ментальные) обостряются, даже самые мелкие раны кровоточат сильнее, чем обычно, наблюдаются сильные перепады настроения, чрезмерная эмоциональность и тяга к спиртному. Будьте осторожны.

День недели —воскресенье. Этому дню покровительствует Солнце, которое наделяет энергией для общения в первую очередь. Но с учетом всего сказанного выше, общение придется сократить, так как есть вероятность, что дружеские посиделки закончатся скандалом. Проведите это воскресенье наедине с собой в максимально комфортной обстановке.

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