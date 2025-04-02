Галицкий выбыл из тысячи богатейших людей планеты по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал свежий список самых состоятельных людей планеты за 2025 год. Согласно рейтингу, Сергей Галицкий опустился на 1141 позицию.

Состояние основателя сети магазинов «Магнит» и владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого, по оценке журнала, составляет 3,2 млрд долларов. Это на 100 млн долларов меньше, чем годом ранее.

В мировом списке бизнесмен сейчас занимает 1141 место. Годом ранее занимал 991 место. В российском рейтинге Галицкий на 31 месте.

Всего в 39-й список богатейших людей мира по версии журнала Forbes в 2025 году вошли четыре кубанских бизнесмена — Олег Дерипаска, Сергей Шишкарев, Сергей Галицкий и Евгений Касперский. Их совокупное состояние достигло 10,4 млрд долларов.

Состояние сооснователя российской промышленной группы «Базовый элемент Олега Дерипаски составляет 4,1 млрд долларов. В прошлом году оно оценивалось в 2,8 млрд долларов. В мировом рейтинге Дерипаска на 887 месте (в прошлом году был на 1187 месте). В российском рейтинге — на 25 месте.

Уроженец Новороссийска, владелец и нынешний глава АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский находится на 2019 месте в мировом рейтинге. Состояние оценивается в 1,7 млрд долларов. В российском рейтинге Касперский на 64 месте.

Основатель одной транспортно-логистической компании «Дело» Сергей Шишкарев занял 2356 место в мировом списке. Его состояние составляет 1,4 млрд долларов. В рейтинге российских миллиардеров Шишкарев занимает 77 строчку.

Список богатейших российских миллиардеров возглавляет акционер «Лукойла» Вагит Аликперов. Его состояние, по версии Forbes, составляет 28,7 млрд долларов.

По данным Forbes за год количество миллиардеров из России в мировом рейтинге Forbes выросло на 21 человека. Из них 15 вошли в список впервые. Также сообщается, что 2024 год стал рекордным по числу миллиардеров из России — в список вошли 125 человек. Но в 2025 год принес новый рекорд — число богатейших россиян выросло до 146 человек.

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