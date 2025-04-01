Дожди с грозами и до +23 °С прогнозируют 2 апреля в Краснодарском крае

На Кубани в среду небо временами будут затягивать тучи. В отдельных районах ночью и утром возможен туман.

Ночью дождя не ожидается. Днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +6…+11 °С, днем +18…+23 °С. Ожидается восточный ветер, скорость которого составит 4-9 м/с, днем местами порывы усилятся до 12-14 м/с.

В горах ночью 0…+5 °С, днем +3…+8 °С. На Азовском побережье днем воздух прогреется до 14…+19 °С.

На Черноморском побережье ночью осадков не ожидается, утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью опустится не ниже +9…+14 °С, днем термометры покажут +15…+20 °С.

В Краснодаре в среду также будет облачно, днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью +9…+11 °С, днем +18…+20 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

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