Сильный туман в Сочи сохранится до 2 апреля

Усиление тумана со снижением видимости до 500 метров в городе-курорте прогнозируется с вечера вторника.

По данным синоптиков, с вечера 1 апреля, а также ночью и утром 2 апреля на территории Сочи и ФТ Сириус сильно ухудшится видимость.

Кроме того, в горах Сочи выше 1,5 тыс. м до конца дня и в течение следующих суток сохранится лавинная опасность. На отметках выше 1 тыс. м — слабая лавинная опасность.

Все городские службы курорта перешли на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за сильного тумана в Сочи 12 самолетов ушли на запасные аэродромы. В результате семь самолетов сели в Минеральных Водах, три — в Грозном, по одному — в Махачкале и Астрахани. Утром 1 апреля стало известно, что все ушедшие на запасные аэродромы из-за тумана самолеты приземлились в Сочи.

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