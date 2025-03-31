Из-за сильного тумана в Сочи 12 самолетов ушли на запасные аэродромы

По прогнозам синоптиков, сильный туман в Адлере сохранится как минимум до конца дня 31 марта.

По состоянию на 19:20, экипажи 12 рейсов для обеспечения безопасности полетов приняли решение об уходе на запасные аэродромы. В результате семь самолетов сели в Минеральных Водах, три — в Грозном, по одному — в Махачкале и Астрахани. В связи с этим будет задержано не только прибытие бортов, но и отправление разворотных рейсов, которые запланированы на этих судах.

Авиакомпании оперативно сообщают пассажирам обо всех изменениях в расписании. Актуальную информацию можно отследить на онлайн-табло в терминале, на сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также в аудиообъявлениях и в Telegram-боте.

«Просим с пониманием отнестись к возможному увеличению времени наземного обслуживания, связанного с несвоевременными прибытиями самолетов из-за погодных условий. Рекомендуем пассажирам заранее уточнять информацию о своих рейсах и быть готовыми к возможным изменениям в расписании. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров», — сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

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