Дождь, туман и до +23 °C прогнозируют 1 апреля в Краснодарском крае

По сообщению синоптиков, во вторник на Кубани ожидается переменная облачность.

Ночью 1 апреля местами возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. В ночные и дневные часы местами туман. Порывы ветра будут достигать 12-14 м/с.

Температура ночью: +5…+10 °C. Днем воздух прогреется до +18…+23 °C, местами на Азовском побережье ожидается +11…+16 °C.

В горах ночью столбики термометров покажут отметку в 0…+5 °C, днем будет +6…+11 °C.

На Черноморском побережье ночью +7…+12 °C, днем температура достигнет +16…+21 °C

В Краснодаре 1 апреля переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в низинах и у водоемов туман. Температура воздуха ночью +7…+9 °C, днем синоптики прогнозируют +20…+22 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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