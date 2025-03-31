Синоптик Вильфанд предупредил о непогоде на юге России в начале недели

Ливни, накрывшие Краснодарский край в воскресенье, продолжатся в понедельник и вторник, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик предупредил, что в Краснодарском крае, Ростовской области, Кабардино-Балкарии и Ингушетии в ближайшие дни ожидаются интенсивные осадки с грозами и порывами ветра до 20-25 м/с.

«В связи с тем, что дожди уже прошли в Краснодарском крае, в том числе и в районе Сочи, и северокавказских республиках, везде отмечается сильная лавиноопасность, потому что солнце уже мощное, а снег все более уплотняется и насыщается водой», — пояснил метеоролог.

Вильфанд также отметил, что в 2025 году горнолыжный сезон в регионе затянется дольше обычного, поскольку снега в горах еще достаточно много. Кроме того, на 1 апреля он прогнозирует температуру выше нормы по всей стране.

«Почти нет регионов, где температурные аномалии были бы отрицательными. На европейской территории ожидается на 2-4 °C выше нормы, в Южном федеральном округе — на 8-10 °C выше нормы», — цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дожди, сильный ветер и до +13 °C ожидаются 31 марта в Краснодарском крае.

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