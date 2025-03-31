Дожди, сильный ветер и до +13 °C ожидаются 31 марта в Краснодарском крае

В последний день марта в регионе ожидаются сильный дождь, гроза, ветер с порывами до 20 м/с.

Температура воздуха в среднем по краю днем достигнет +13 °С, на Черноморском побережье будет теплее — воздух прогреется до +17 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в выходные, 29 и 30 марта, в Краснодарском крае прогнозируют небольшой дождь, в отдельных районах — туман. В среднем по региону столбики термометров покажут ночью +6…13 °С, днем — +20…25 °С. В районе Новороссийска ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. Местами в отдельных муниципалитетах возможен сильный дождь с грозой.

На Черноморском побережье в эти дни прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью — +9…14 °C; днем в субботу — +19…24 °C, в воскресенье —+15…20 °C.

Читайте также: штормовое предупреждение из-за ливней с грозой, града и ветра объявили на Кубани. Во второй половине дня и до конца 30 марта, а также в течение 31 марта ожидаются ливни в сочетании с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20 м/с.

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