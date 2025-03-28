Дожди, сильный ветер и до +25 °C ожидаются в выходные 29 и 30 марта на Кубани

В выходные утром и днем местами в крае прогнозируют небольшой дождь, в отдельных районах — туман.

По данным синоптиков, в Краснодаре ночная температура воздуха составит +9…11 °C, днем воздух прогреется до +21…23 °C. Возможны порывы ветра до 11 м/с и небольшой дождь.

В среднем на Кубани в субботу и воскресенье столбики термометров покажут ночью +6…13 °С, днем — +20…25 °С. В районе Новороссийска ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. Местами в отдельных муниципалитетах возможен сильный дождь с грозой.

На Черноморском побережье в эти дни прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью — +9…14 °C; днем в субботу — +19…24 °C, в воскресенье —+15…20 °C, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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