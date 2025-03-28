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Ярмарки выходного дня откроются 29 марта на восьми площадках Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/yarmarki-vyhodnogo-dnya-otkroyutsya-29-marta-na-vosmi-ploshhadkah-krasnodara
Ярмарки выходного дня откроются 29 марта на восьми площадках Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В субботу в разных районах краевой столицы откроются ярмарки выходного дня, на которые кубанские фермеры привезут свою продукцию.

Восемь торговых точек будут работать 29 марта с 08:00 до 15:00 по следующим адресам:

  • Уральская № 170/7;
  • Героя Яцкова, 11;
  • Дзержинского, 213;
  • Каляева, 198;
  • Бургасская, 31/1;
  • Одесская, 48;
  • Восточно-Кругликовская, 26;
  • проспект Чекистов, 9.

Кроме того, в выходные в Краснодаре будет работать сельскохозяйственная ярмарка «Весна на даче». Здесь можно приобрести саженцы деревьев и кустарников, семена цветов и овощей, а также продовольственные и непродовольственные товары.

Сельхозярмарка организована на улице Зиповской, 5, она работает до 31 марта с 09:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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