Ярмарки выходного дня откроются 29 марта на восьми площадках Краснодара
В субботу в разных районах краевой столицы откроются ярмарки выходного дня, на которые кубанские фермеры привезут свою продукцию.
Восемь торговых точек будут работать 29 марта с 08:00 до 15:00 по следующим адресам:
- Уральская № 170/7;
- Героя Яцкова, 11;
- Дзержинского, 213;
- Каляева, 198;
- Бургасская, 31/1;
- Одесская, 48;
- Восточно-Кругликовская, 26;
- проспект Чекистов, 9.
Кроме того, в выходные в Краснодаре будет работать сельскохозяйственная ярмарка «Весна на даче». Здесь можно приобрести саженцы деревьев и кустарников, семена цветов и овощей, а также продовольственные и непродовольственные товары.
Сельхозярмарка организована на улице Зиповской, 5, она работает до 31 марта с 09:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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