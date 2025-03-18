С начала 2025 года Россельхознадзор проверил более 25 тыс. тонн кубанских яблок

За последние 10 лет производство ягод и фруктов на Кубани выросло вдвое. Об этом сообщили в Telegram-канале Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Только за 2024 год в крае собрали около 550 тыс. т фруктов и ягод, выращенных сельскохозяйственными организациями, КФХ и ИП. При этом этот урожай стал рекордным. Большую его часть — 525 тыс. т — составили яблоки.

Перед отправкой яблок в торговые сети и пункты продаж, должностными лицами Южного МУ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору проводится процедура контроля этой подкарантинной продукции.

Так, с начала 2025 года специалисты уже проверили свыше более 25 тыс. т свежих яблок. Партии этих фруктов предназначены для реализации на территориях более 34 регионов России, сообщили в Управлении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за 10 лет производство фруктов и ягод в промсекторе Кубани выросло в два раза. Сейчас средняя урожайность с 1 га составляет 248 ц, что на 40% выше средней по стране.