Все ушедшие на запасные аэродромы из-за туманы самолеты приземлились в Сочи

Поздним вечером 31 марта 12 из 14 бортов, которые ушли на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий, приземлились в аэропорту Сочи. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани курорта.

Судно, выполнявшее рейс Екатеринбург — Сочи, отправили из Владикавказа ночью 1 апреля. Борт также приземлился в аэропорту курорта в 01:22.

Борт, следовавший по маршруту Москва — Сочи, вылетел из Махачкалы также минувшей ночью. На курорт воздушное судно прибыло в 03:45.

По данным онлайн табло на 7:30 1 апреля, на вылет из аэропорта Сочи задерживаются пять рейсов, на прилет — четыре.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 31 марта экипажи 12 рейсов для обеспечения безопасности полетов приняли решение об уходе на запасные аэродромы. В результате семь самолетов сели в Минеральных Водах, три — в Грозном, по одному — в Махачкале и Астрахани.

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