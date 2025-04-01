Экс-игрок «Краснодара» Сафонов пожелал удачи ФК «КубГУ» в матче Кубка Alma mater

ФК «КубГУ» сыграет с медиафутбольной командой Broke Boys на стадионе «Краснодар-2» 3 апреля.

Всего команды отыграют два матча в борьбе за Кубок Alma mater. Первый состоится в Краснодаре, второй — в Москве. Краснодарская игра начнется в четверг в 19:30.

Вратарь «Пари Сен-Жермен», экс-капитан ФК «Краснодар», футболист сборной России и выпускник КубГУ Матвей Сафонов записал видео с поддержкой команды университета в преддверии матча.

«Хочу пожелать вам удачи в игре с Broke Boys. Хочу, чтобы вы показали свой лучший футбол и силу Национальной студенческой футбольной лиги», — отметил Матвей Сафонов.

Бесплатные билеты на игру можно будет получить за два часа до матча у входа на стадион. Студенты КубГУ могут обратиться за ними в профком или к замдекана их факультета. Также игра будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер».

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