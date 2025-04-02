Ливни, град и штормовой ветер обрушатся на Кубань 3 и 4 апреля

По прогнозам синоптиков в течение суток 3 апреля, а также ночью и утром 4 апреля в Краснодарском крае

Штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений на территории Краснодарского края пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости предпринять меры предосторожности, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи и при обнаружении обрыва обращаться в экстренные службы. Также нужно закрепить слабоукрепленные конструкции в своих дворах, следить за состоянием энерго-, газо-, водо-, теплоснабжения.

Нужно обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, использовать непромокаемую одежду и обувь и, если ветер застанет на улице, скрываться в подземных переходах или подъездах зданий.

При сильном ветре нельзя находиться у стен домов — возможно падение кровельных материалов, также не стоит прятаться на остановках общественного транспорта, приближаться к рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям и линиям электропередачи.

В случае ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 01, 101 или 8 (861) 250-60-34, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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