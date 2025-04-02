Жителей Сочи предупредили об усилении ветра 2 апреля

Утром и днем 2 апреля на территории города-курорта синоптики прогнозируют усиление южного, юго-восточного ветра до 15-17 м/с.

Кроме того, в горах Сочи выше 1 тыс. м сохраняется опасность схода лавин.

Жителям и гостям города-курорта рекомендуется соблюдать меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды. Также спасатели советуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и иными слабо укрепленными конструкциями.

По поручению мэра курорта Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы.

При ЧС необходимо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дожди с грозами и до +23 °С прогнозируют 2 апреля в Краснодарском крае.