Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Жителей Сочи предупредили об усилении ветра 2 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-sochi-predupredili-ob-usilenii-vetra-2-aprelya
Жителей Сочи предупредили об усилении ветра 2 апреля
Фото пресс-службы администрации Сочи

Утром и днем 2 апреля на территории города-курорта синоптики прогнозируют усиление южного, юго-восточного ветра до 15-17 м/с.

Кроме того, в горах Сочи выше 1 тыс. м сохраняется опасность схода лавин.

Жителям и гостям города-курорта рекомендуется соблюдать меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды. Также спасатели советуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и иными слабо укрепленными конструкциями.

По поручению мэра курорта Андрея Прошунина все городские службы переведены на усиленный режим работы.

При ЧС необходимо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дожди с грозами и до +23 °С прогнозируют 2 апреля в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях