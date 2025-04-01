Импорт скандального пальмового масла на Кубань вырос в 4,6 раза с начала года

Краснодарский край импортировал 4,6 тыс. т пальмового масла за январь-март, что в 4,6 раза превышает показатели аналогичного периода 2024 года, когда регион закупил 999 т этой продукции.

Единственным экспортером пальмового масла на Кубань выступила Индонезия. В денежном выражении объем импорта за первый квартал текущего года составил более 6 млн долларов, что в 6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также средняя стоимость поставляемой продукции за год возросла на 24,9% и достигла порядка 1,3 тыс. долларов за тонну.

За весь 2024 год Краснодарский край закупил 6,5 тыс. т пальмового масла на 7,1 млн долларов. Для сравнения, в 2023 году регион импортировал 28,7 тыс. тонн аналогичной продукции на сумму 30,8 млн долларов.

По данным краевого минсельхоза, снижение импорта пальмового масла по итогам 2024 года произошло по причине усложнившейся логистики и его высокой стоимости по сравнению с ценами на подсолнечное и рапсовое масло в прошлом году, сообщает РБК.

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