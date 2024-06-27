Водитель вылетевшего с парковки ТРЦ в Краснодаре BMW купил машину недавно

О том, что иномарка, которая 25 июня вылетела с третьего этажа парковки торгово-развлекательного центра «Галерея» в Краснодаре, была куплена за два месяца до трагедии, рассказал друг погибшего водителя.

По его словам, погибший любил спортивные машины и любил быструю езду.

«Я даже не помню, какая у него там резина была. Он так ездит, что у него резина уже лысая», — цитирует РИА «Новости» друга мужчины, погибшего в ДТП.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 июня около 12:00 с третьего этажа парковки ТРЦ «Галерея» упал автомобиль BMW X6. В машине находились три человека — 37-летний водитель, женщина-пассажир и 12-летний мальчик. Все они погибли.

В СК возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Следователи полагают, что авария может быть связана с эмоциональным состоянием водителя. Но и версию о неисправности автомобиля, в том числе неслучайной неисправности тормозной системы, не исключают. При этом источник в правоохранительных органах сообщил о том, что водитель иномарки не пытался тормозить перед падением, а наоборот набирал скорость. Кроме того выяснилось, что водитель ранее менял имя. Погибшая в иномарке женщина была на 4-м месяце беременности. Также стало известно, что водитель упавшей BMW в мае этого года отбывал административный арест за оставление места ДТП.