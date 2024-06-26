Водителя упавшей с ТРЦ в Краснодаре BMW в мае арестовали за оставление места ДТП

Информация об этом размещена на портале Октябрьского районного суда Краснодара.

Весной мужчина выступал ответчиком по административному делу по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ об оставлении места ДТП. По данным суда, водитель двигался задним ходом во дворе многоквартирного дома, дома и наехал на пластиковый оградительный конус, после чего уехал.

В суде виновник ДТП признал свою вину, раскаялся и предоставил справку о полном возмещении ущерба управляющей компании. Суд признал его виновным и назначил одни сутки административного ареста, пишет АиФ-Юг.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 25 июня около 12:00 с третьего этажа парковки ТРЦ «Галерея» упал автомобиль BMW X6. В машине находились три человека — 37-летний водитель, женщина-пассажир и 12-летний мальчик. Все они погибли. В СК возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что водитель иномарки не пытался тормозить перед падением, а наоборот набирал скорость. Кроме того выяснилось, что водитель ранее менял имя. Погибшая в иномарке женщина была на 4-м месяце беременности.