Водитель упавшей с ТРЦ «Галерея» в Краснодаре машины не пытался тормозить

Автомобиль BMW X6 25 июня около 12:00 проломил металлическое ограждение и упал с третьего этажа многоуровневой парковки ТРЦ «Галерея» на проезжую часть улицы Рашпилевской.

Иномарка перед падением ехала по территории парковки на большой скорости. Это подтверждает запись с камер видеонаблюдения, расположенных на парковке. На кадрах видно, как машина несется вперед и вылетает с третьего этажа, сломав ограждения.

«Водитель не то, чтобы не тормозил, даже есть следы пробуксовки, он специально набирал скорость и ехал», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» источник в правоохранительных органах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль упал на крышу. Движение по улице Рашпилевской вблизи «Галереи» было затруднено. Мужчина, женщина и ребенок, находившиеся в салоне иномарки после падения находились без сознания. Медики пытались спасти людей, однако им это не удалось — 37-летний водитель, женщина-пассажир и 12-летний мальчик от полученных травм погибли.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оперативно установить причины трагедии и усилить меры безопасности парковки в ТРЦ. По факту гибели людей СО по Западному округу Краснодара возбудил уголовное дело по статье об убийстве.