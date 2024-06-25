Трагедия в ТРЦ «Галерея»: Кондратьев поручил проверить безопасность парковки

Три человека, в том числе несовершеннолетний мальчик, погибли при падении автомобиля с третьего этажа многоуровневой парковки в ТРЦ «Галерея» 25 июня.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оперативно установить причины трагедии и усилить меры безопасности парковки в ТРЦ.

«В Краснодаре трагедия — с третьего этажа парковки торгового центра рухнул автомобиль. К сожалению, погибли люди.

Прошу правоохранительные и следственные органы оперативно установить причины произошедшего, а собственнику здания незамедлительно обеспечить дополнительные меры безопасности на автомобильной парковке. Подобное не должно повториться», — написал Кондратьев в Telegram.

Мэр Краснодара Евгений Наумов выразил соболезнования родным погибших.

«Мне доложили, что никто из прохожих не пострадал. Хотя место оживленное, жертв могло быть больше. Городские экстренные службы все еще находятся там. Уже идет доследственная проверка. Сейчас нам важно выяснить, как вообще подобная трагедия могла произойти. Сделать выводы, усилить меры безопасности, если потребуется. Выражаю глубочайшие соболезнования родным погибших», — написал Наумов в Telegram.

На месте трагедии работают следователи, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», BMW X6, проломив металлическое ограждение, упал с высоты третьего этажа многоуровневой парковки на проезжую часть улицы Рашпилевской. Он приземлился на крышу. Находившиеся в салоне мужчина, женщина и несовершеннолетний ребенок погибли, несмотря на оказанную им помощь медиков.