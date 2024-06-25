Водителя и пассажиров упавшего с парковки ТРЦ в Краснодаре BMW спасти не удалось

Автомобиль BMW X6, проломив металлическое ограждение, упал с высоты третьего этажа многоуровневой парковки ТРЦ «Галерея» 25 июня около 12:00.

Автомобиль упал на проезжую часть улицы Рашпилевской, приземлившись на крышу. При падении машины пострадали находившиеся в салоне мужчина, женщина и несовершеннолетний ребенок. Несмотря на оказанную помощь они скончались. Полиция Краснодара проводит доследственную проверку.

«Находившиеся в салоне транспортного средства 37-летний водитель, женщина (пассажир) и несовершеннолетний ребенок (мальчик) от полученных травм скончались на месте происшествия. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль приземлился на крышу. фотографии и видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Они рассказали, что в настоящее время на месте ЧП скопилось много людей, движение по улице Рашпилевской вблизи «Галереи» было затруднено. Мужчина, женщина и ребенок, находившиеся в салоне иномарки после падения были без сознания. Медики оказывали им помощь на месте происшествия.