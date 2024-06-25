Иномарка выпала с 3 этажа крытой парковки ТРЦ «Галерея» в Краснодаре

Инцидент произошел днем 25 июня в ТРЦ «Галерея». Фотографии и видеозаписи с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

Они рассказали, автомобиль BMW выпал с одного из ярусов крытой парковки торгового центра. Автомобиль приземлился на крышу. На одной из фотографий с места ЧП видна нога человека, находящегося внутри упавшей машины. На месте работают спасатели.

В настоящее время, по словам очевидцев, на месте ЧП скопилось много людей, движение по улице Рашпилевской вблизи «Галереи» затруднено.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Предварительно, автомобиль BMW X6 упал с высоты третьего этажа парковки ТРЦ, повредив металлическое ограждение. По предварительным данным, есть пострадавшие. Информация уточняется», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: двое пассажиров иномарки пострадали в ДТП в Сочи из-за уснувшего водителя.