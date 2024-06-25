Двое пассажиров иномарки пострадали в ДТП в Сочи из-за уснувшего водителя

Авария произошла 24 июня около 8:00 в районе 137 км трассы Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия.

По предварительным данным, 55-летний мужчина за рулем Ford Focus уснул за рулем из-за переутомления. Автомобиль выехал из занимаемой полосы и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении полуприцепом «КамАЗа» под управлением 41-летнего мужчины.

От удара автомобиль иномарку отбросило на двигавшийся сзади в попутном направлении автомобиль «Лада Гранта» под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП двое пассажиров Ford Focus — 37-летнего мужчину и 31-летнюю девушку — госпитализировали с травмами. Остальным участникам оказали разовую медпомощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

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