Подростки на мопеде увернулись от самосвала и врезались в иномарку на Кубани

ДТП с участием несовершеннолетних произошло 24 июня около 20:00 на пересечении улицы Революционной и переулка Узкого в хуторе Лосево Кавказского района.

По предварительным данным, 56-летний водитель ГАЗ СА3 3507 поворачивал направо. Он создал помеху в движении мопеду Omaks Alpha, двигавшемуся по встречной полосе. За рулем мопеда был 15-летний подросток. Мопед вылетел с дороги и врезался в стоящий DAEWOO NEXIA.

В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель мопеда и его 16-летняя пассажирка. Их госпитализировали. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает Госавтоинспекция Кавказского района.

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