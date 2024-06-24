Водитель из Краснодара погиб в ДТП с КамАЗом в Адыгее

Смертельная авария с участием трех автомобилей произошла 23 июня около 15:00 на одной из улиц станицы Дондуковской в Гиагинском районе Адыгеи.

По предварительным данным, 44-летний житель Краснодара ехал за рулем грузовика Isuzu, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшим в попутном направлении КамАЗом, которым управлял 51-летний житель Кошехабльского района Адыгеи.

От удара КамАЗ отбросило на стоявшую впереди отечественную легковушку. В результате ДТП водитель Isuzu от полученных травм погиб на месте.

По факту аварии в полиции Гиагинского района проводят проверку, устанавливают все причины и условия, способствовавшие ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея в Telegram.

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