Водитель легковушки погиб, врезавшись в дерево в Краснодарском крае

Смертельная авария произошла вечером 23 июня на трассе Кропоткин — Лосево в Кавказском районе.

По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал за рулем BMW X5, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи. Пострадал 42-летний пассажир иномарки, его госпитализировали в горбольницу Кропоткина, пишет газета «Огни Кубани» в Telegram.

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