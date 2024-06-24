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Водитель легковушки погиб, врезавшись в дерево в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-legkovushki-pogib-vrezavshis-v-derevo-v-krasnodarskom-krae
Водитель легковушки погиб, врезавшись в дерево в Краснодарском крае
Фото t.me/ognikubani

Смертельная авария произошла вечером 23 июня на трассе Кропоткин — Лосево в Кавказском районе.

По предварительным данным, 40-летний мужчина ехал за рулем BMW X5, не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи. Пострадал 42-летний пассажир иномарки, его госпитализировали в горбольницу Кропоткина, пишет газета «Огни Кубани» в Telegram.

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