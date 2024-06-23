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Четверо взрослых и 10-месячный младенец пострадали в ДТП в Кореновске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetvero-vzroslyh-i-10-mesyachnyj-mladenets-postradali-v-dtp-v-korenovske
Четверо взрослых и 10-месячный младенец пострадали в ДТП в Кореновске
Фото t.me/mvd_23

Авария, в которой пострадали пять человек, произошла ночью 22 июня на трассе Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск.

По предварительным данным, 36-летний водитель Mitsubishi Lancer при обгоне не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой».

В результате ДТП пострадали оба водителя. Также травмы получили трое пассажиров отечественного автомобиля, в том числе 10- месячный ребенок. По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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