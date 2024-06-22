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В жесткой аварии на въезде в Ейск погибла 81-летняя женщина, трое пострадали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-zhestkoj-avarii-na-vezde-v-ejsk-pogibla-81-letnyaya-zhenshhina-troe-postradali
В жесткой аварии на въезде в Ейск погибла 81-летняя женщина, трое пострадали
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Ставшее смертельным ДТП произошло около 9:45 на автодороге Ейск — Ясенская — Новоминская на улице Шоссейной недалеко от поселка Краснофлотского.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Лада Гранта», объезжая по обочине фургон Isuzu, выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом РАФ, после чего врезался в Isuzu. Авария вызвала временный затор на въезде в Ейск.

В результате аварии в больнице скончалась 81-летняя пенсионерка — пассажирка микроавтобуса. Кроме того, с травмами различной степени тяжести в больнице остаются три человека — предполагаемый виновник аварии, а также 65-летний водитель «Рафика» и еще одна его его пассажирка.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Устанавливают все обстоятельства ДТП, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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