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В массовом ДТП в Брюховецком районе погиб 45-летний водитель

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-massovom-dtp-v-bryuhovetskom-rajone-pogib-45-letnij-voditel
В массовом ДТП в Брюховецком районе погиб 45-летний водитель
Фото t.me/mvd_23

Смертельное массовое ДТП произошло 21 июня около 16:45 на трассе Краснодар — Ейск в Брюховецком районе.

По предварительным данным, водитель Opel Astra, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и врезался в «десятку». От удара ВАЗ вылетел на встречную полосу, где попал под большегруз Scania.

В результате аварии 45-летний водитель «десятки» погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выясняются все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Фото t.me/mvd_23

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