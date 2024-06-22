В массовом ДТП в Брюховецком районе погиб 45-летний водитель

Смертельное массовое ДТП произошло 21 июня около 16:45 на трассе Краснодар — Ейск в Брюховецком районе.

По предварительным данным, водитель Opel Astra, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и врезался в «десятку». От удара ВАЗ вылетел на встречную полосу, где попал под большегруз Scania.

В результате аварии 45-летний водитель «десятки» погиб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выясняются все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

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