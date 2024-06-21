На Кубани в ДТП с большегрузом пострадал 9-летний мальчик
Происшествия
21.06.2024 19:38
Авария произошла 21 июня около 15:50 на трассе Армавир — Курганинск в Курганинском районе.
По предварительным данным, «Газель» столкнулась с грузовым КамАЗом, который из-за поломки остановился на проезжей части дороги. В результате аварии пострадал 9-летний мальчик, который ехал в «Газели».
Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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