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На Кубани в ДТП с большегрузом пострадал 9-летний мальчик

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-v-dtp-s-bolshegruzom-postradal-9-letnij-malchik
На Кубани в ДТП с большегрузом пострадал 9-летний мальчик
Фото t.me/mvd_23

Авария произошла 21 июня около 15:50 на трассе Армавир — Курганинск в Курганинском районе.

По предварительным данным, «Газель» столкнулась с грузовым КамАЗом, который из-за поломки остановился на проезжей части дороги. В результате аварии пострадал 9-летний мальчик, который ехал в «Газели».

Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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