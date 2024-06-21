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В Темрюкском районе 71-летний пешеход погиб под колесами легковушки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-71-letnij-peshehod-pogib-pod-kolesami-legkovushki
В Темрюкском районе 71-летний пешеход погиб под колесами легковушки
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Смертельная авария произошла 21 июня в 14:40 на 125-м километре трассы А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, 61-летний водитель Renault Logan не пропустил 71-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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