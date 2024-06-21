В Темрюкском районе 71-летний пешеход погиб под колесами легковушки

Смертельная авария произошла 21 июня в 14:40 на 125-м километре трассы А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, 61-летний водитель Renault Logan не пропустил 71-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Читайте также: двое 8-летних детей на электросамокате попали под колеса грузовика на Кубани.