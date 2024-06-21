В Темрюкском районе 71-летний пешеход погиб под колесами легковушки
Происшествия
21.06.2024 17:23
Смертельная авария произошла 21 июня в 14:40 на 125-м километре трассы А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк.
По предварительным данным, 61-летний водитель Renault Logan не пропустил 71-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.
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