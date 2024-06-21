Двое 8-летних детей на электросамокате попали под колеса грузовика на Кубани

Авария произошла 20 июня в 17:40 на пересечении улиц Прикубанской и Розы Люксембург в станице Кавказской в Кавказском районе.

По предварительным данным, двое 8-летних детей ехали на электросамокате. Они выехали на главную дорогу и столкнулись с ГАЗ-3302, которым управлял 35-летний водитель. В результате ДТП дети получили травмы, их госпитализировали в травматологическое отделение больницы в Кропоткине.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает Telegram-канал KROPNEWS.

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