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Двое 8-летних детей на электросамокате попали под колеса грузовика на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-8-letnih-detej-na-elektrosamokate-popali-pod-kolesa-gruzovika-na-kubani?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Двое 8-летних детей на электросамокате попали под колеса грузовика на Кубани
Фото t.me/kropnews

Авария произошла 20 июня в 17:40 на пересечении улиц Прикубанской и Розы Люксембург в станице Кавказской в Кавказском районе.

По предварительным данным, двое 8-летних детей ехали на электросамокате. Они выехали на главную дорогу и столкнулись с ГАЗ-3302, которым управлял 35-летний водитель. В результате ДТП дети получили травмы, их госпитализировали в травматологическое отделение больницы в Кропоткине.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает Telegram-канал KROPNEWS.

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