Подросток на электросамокате сбил трехлетнего ребенка в Сочи

ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок, произошло днем 17 июня в районе улицы Ромашек Адлерского района.

По предварительным данным, днем 17 июня в районе улицы Ромашек Адлерского района самокатчик наехал на трехлетнего ребенка. По оперативным данным, на самокате передвигался несовершеннолетний. Трехлетний ребенок получил ушиб ноги, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

В настоящее время следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, опрашивают очевидцев и устанавливают личность виновника аварии. В Адлерском районе изъяли элетросамокаты для проверки их технического состояния.

Ход расследования уголовного дела находится под контролем главы следственного управления по краю Андрея Маслова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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